Paola Suárez fue dada de alta del hospital tras sufrir un accidente de auto en León, Guanajuato; sobre el tema, promete hablar en un en vivo esta noche.

“Hola comadres. Solo para avisarles que estoy bien. Voy saliendo del hospital. En la noche les voy a hacer un en vivo. Gracias por los mensajes tan bonitos de preocupación” Paolita Suárez

Los hechos se registraron la noche del martes 19 de mayo, cuando la influencer circulaba en una camioneta pick-up roja sobre bulevar Cañaveral, en la zona de los viñedos.

Paolita Suárez fue trasladada al hospital y se desconoce si sufrió lesiones considerables; su auto presentó daños en la parte frontal.

Paolita Suárez sale del hospital tras accidente automovilístico

Al día siguientes del accidente de auto, Paolita Suárez compartió una historia en Instagram para revelar que estaba bien y la habían dado de alta del hospital.

Paolita Suárez no mencionó si sufrió lesiones considerables tras el accidente y prometió hacer un en vivo para hablar del tema.

Paolita Suárez es dada de alta tras sufrir un accidente de auto (Instagram/@paolitasuarez28)

La influencer agradeció los mensajes de cariño de sus fans y mencionó que estaba bien tras el aparatoso accidente.

Según medios locales, Paola Suárez se impactó contra un camión de refrescos, lo que provocó daños considerables en su auto.

Amigas de Paola Suárez se enteraron de su accidente en vivo

El accidente de Paola Suárez se hizo viral y sus seguidores comenzaron a cuestionar a sus amigas sobre la situación para que confirmaran o desmintiera la situación.

Wendy Guevara estaba en un en vivo cuando sus seguidores comenzaron a preguntarle sobre la salud de Paola Suárez, por lo que la influencer le habló por teléfono a su amiga y no le contestó.

Lo mismo ocurrió con Vanessa Labios 4K, quien estaba en vivo cuando comenzaron a preguntarle sobre Paolita Suárez.

Ella no sabía del tema, por lo que llamó a Wendy Guevara para que le informara sobre la situación de Paolita Suárez.

Al final, se confirmó que Paolita Suárez sí había sufrido un accidente y que estaba en el hospital.