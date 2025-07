La guerra entre Marco Chacón y Gustavo Adolfo Infante de 60 años de edad, sigue, pues ahora el esposo de Maribel Guardia hasta mostró su título para callar al periodista.

Dichos de Gustavo Adolfo Infante aseguran que Marco Chacón de 53 años de edad, fue despedido de la Universidad Anáhuac por haber sostenido una relación extramarital con una alumna.

Gustavo Adolfo Infante ha tomado los micrófonos de sus programas en Imagen Televisión y canal de YouTube para dice que Marco Chacón no tiene doctorado como presume, pero el esposo de Maribel Guardia no se quedó callado.

Con un post en Instagram y tras la insistencia de “calumnias” del periodista de quien no mencionó el nombre, Marco Chacón mostró su título como Doctor en Derecho de la Empresa.

Según el esposo de Maribel Guardia de 66 años de edad, lo único que pretende al presentar la fotografía de su doctorado es demostrar que solo lo están difamando.

Y es que aseguró que aunque ha callado sobre otras difamaciones, no puede permitir que la persona [que se cree es Gustavo Adolfo Infante] intente manchar su profesión.

“El mismo personaje que a diario me calumnia, ahora ha decidido inventar que no soy doctor en Derecho. He tenido paciencia con muchas de sus mentiras, pero además del daño constante a mi persona, ahora parece empeñado en destruir también mi trayectoria profesional (...)”.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.