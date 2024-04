Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal de 92 años de edad, niega estar en el testamento de la actriz.

Efigenia Ramos ha acompañado a Silvia Pinal los últimos 30 años y se ha ganado un lugar dentro de la familia, mismo que hasta conoce todos sus secretos.

Estuvo presente en el homenaje que se brindó a la actriz por sus 75 años de carrera, por lo que le cuestionaron sobre los señalamientos de abuso de bondad.

Efigenia Ramos, es la única persona fuera de la dinastía Pinal que conoce a la diva mexicana, pues la acompañado durante casi toda su vida.

Efigenia Ramos o Efi como la llaman de cariño, ha sido la asistente de Silvia Pinal en las últimas tres décadas, luego de que el político Tulio Hernández, ex esposo de la actriz en los 80 le pidiera que la cuidara.

De acuerdo con una entrevista, Tulio Hernández decidió contratarle una asistente a su esposa, pero Efigenia Ramos no estaba convencida en trabajar con Silvia Pinal.

Debido a que, estaba acostumbrada a trabajar con políticos importantes y hombres, pero asumo el reto de convertirse en asistente personal de la diva de México.

La relación entre Efigenia Ramos y Silvia Pinal empezó a fluir gracias a ls disciplina de la actriz y porque se interesó en temas de política, mundo que conocía muy bien Ramos.

Desde 1989, la dupla ha sido inseparable y más de una vez han expresado el gran cariño que se tienen una a la otra.

Efigenia Ramos, que en algunas ocasiones ha fungido como vocera de Silvia Pinal, es firme al asegurar que a pesar de los años que han colaborado juntas jamas la traicionaría bajo ninguna circunstancia, ni por dinero.

La fecha de nacimiento de Efigenia Ramos se desconoce, por lo tanto no se conoce su edad en la actualidad.

No hay información sobre la vida personal como amorosa de Efigenia Ramos.

Al no contar con la fecha de nacimiento de Efigenia Ramos no se conoce que signo zodiacal permanece.

No hay información pública de Efigenia Ramos.

Se desconoce el grado de estudios de Efigenia Ramos.

Efigenia Ramos se ha convertido en una personal esencial en la vida de Silvia Pinal, además de ser su asistente por más de 30 años, también es su mano derecha.

Aunque, Silvia Pinal goza de excelente salud a sus 92 años de edad, la estrella del cine mexicano ha causado revuelo por los pormenores de su testamento.

Desde el 2022, la actriz señaló que la herencia de sus bienes ya había tomado decisiones para evitar que su familia se pelee.

Una nueva incógnita se ha presente y el cual involucra a Efigenia Ramos, asistente de la diva mexicana, quien la señalan que posiblemente se encuentra dentro del testamento.

Debido, a que ya son varios años que trabajan juntas y se ha ganado un lugar dentro de la dinastía Pinal.

Efigenia Ramos estuvo presente en el homenaje de Silvia Pinal para celebrar los 75 años de carrera y negó que podría abusar de la bondad de la actriz para estar en el testamento.

“son muchos años yo no podría hacer algo así, porque no valdría la pena tanto que hemos estado con ella, yo la he cuidado a ella y en todo lo que tiene que ver con ella

Efigenia Ramos