Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, demandó a Mayela Laguna por daño moral, mientras que la empresaria María Teresa Abud la señala por extorsión y estafa.

Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán, fue señalada por Efigenia Ramos de provocarle problemas de salud tras difundir rumores e insultos sobre ella.

Mayela Laguna enfrenta demandas por daños mora, extorsión y estafa

En entrevista con De Primera mano, Efigenia Ramos asegura que las mentiras de Mayela Laguna le provocaron que fuera intervenida quirúrgicamente de una aneurisma cerebral.

Efigenia Ramos menciona que las tensiones y preocupaciones generadas por los ‘chismes’ de Mayela Laguna la llevaron al hospital y quiere limpiar su imagen.

Mayela Laguna aseguró en diversos medios que Efigenia Ramos había tomado pertenencias de Silvia Pinal, lo cual es negado por la ex asistente.

"Me dijo mujerzuela y no lo soy" ¡Efigenia Ramos EXPLOTA contra Mayela 'N' por sus declaraciones! Asegura que los hijos de Silvia Pinal están en su defensa#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/ojrIe6ruVG — De Primera Mano (@deprimeramano) April 14, 2026

“Yo quería estar tranquila y nada de esto me ha traído tranquilidad, no estoy de acuerdo que por culpa de ella me digan ‘mujerzuela’, porque ustedes sabe que no lo soy” Efigenia Ramos

La ex asistente de Silvia Pinal asegura que sigue en contacto con los hijos de la actriz e incluso Luis Enrique Guzmán le ha manifestado su apoyo en la demanda contra Mayela Laguna.

“Luis Enrique me apoya, me habla todo el tiempo, me pregunta cómo estoy, estamos en contacto” Efigenia Ramos

Efigenia Ramos descarta que Luis Enrique Guzmán se sume a la demanda contra Mayela Laguna, quien aseguró por cuatro años que era padre de su hijo.

Mayela Laguna enfrenta una demanda por daño moral y aseguran que otras 7 personas van a proceder en su contra por estafa.

Efigenia Ramos (Imagen Entretenimiento)

Empresaria señala a Mayela Laguna de estafa y extorsión

María Teresa Abud asegura que ella es una de las 7 víctimas de estafa y extorsión de Mayela Laguna; demandas civiles y penales contra la ex de Luis Enrique Guzmán.

La empresaria narra que ayudó a Mayela Laguna cuando más lo necesitaba, pero presuntamente fue estafada por ella.

Mayela laguna no se ha manifestado por las denuncias en su contra, pues hace meses se retiró de la vida pública.