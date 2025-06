Sergio Andrade de 69 años de edad, reapareció con una canción en YouTube lo que llevó a Gustavo Adolfo Infante a contar que él habló con el compositor hace 2 años en una extraña charla.

Fue en De Primera Mano que Gustavo Adolfo Infante habló sobre su más reciente experiencia hablando con Sergio Andrade, siendo su llamada telefónica la más cercana que ha tenido con alguien de la prensa.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que en la llamada Sergio Andrade le cuestionó sobre su cercanía a Pati Chapoy de 76 años de edad, misma que él periodista negó.

“Me hizo preguntas muy raras, me dijo ‘oye Gustavo [Adolfo Infante] ¿Cómo te llevas con Pati Chapoy?’, no me llevó. ‘Oye y ¿no tendrás el teléfono de Ricardo Salinas [Pliego]? No, ‘es que lo ando buscando’ “.

Conversación entre Gustavo Adolfo Infante y Sergio Andrade.