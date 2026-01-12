Mark Alan Ruffalo es un actor y director estadounidense con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Antes de consolidarse en Hollywood, trabajó como camarero y enfrentó numerosos rechazos en audiciones, hasta comenzar a destacar en la industria durante la década de los noventa.

En 2026, Mark Ruffalo se mantiene como una figura relevante no solo por su carrera artística, sino también por su activismo político y social. Su postura crítica frente a la administración de Donald Trump, expresada recientemente en eventos públicos como los Globos de Oro, lo ha colocado nuevamente en la conversación pública.

Además, ha sido un defensor constante de causas relacionadas con la justicia climática, económica y social. Te contamos quién es y cómo ha construido su trayectoria dentro y fuera de la pantalla.

¿Quién es Mark Ruffalo?

Mark Ruffalo alcanzó reconocimiento internacional tras su actuación en “Puedes contar conmigo" (2000), papel que marcó un punto de inflexión en su carrera. Posteriormente se consolidó como un actor recurrente en comedias románticas y dramas, participando en títulos como “Si yo tuviera 30″ (2004) y en películas que hoy son consideradas de culto, como “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” (2004).

A lo largo de su carrera ha demostrado versatilidad interpretando personajes complejos y, en ocasiones, antagónicos en filmes como “La isla siniestra” (2010), “Zodiac” (2007), “Poor Things” (2023) y “Mickey 17” (2025).

Uno de sus papeles más conocidos es el de Bruce Banner / Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), personaje que interpreta desde 2012 tras la salida de Edward Norton de la franquicia.

Además de actuar, Ruffalo debutó como director con el largometraje “Sympathy for Delicious” (2010), cinta en la que también participó como actor y que fue bien recibida por la crítica especializada.

¿Qué edad tiene Mark Ruffalo?

Mark Ruffalo nació el 22 de noviembre de 1967, por lo que a inicios de 2026 tiene 58 años de edad.

¿Mark Ruffalo tiene esposa?

Mark Ruffalo está casado con Sunrise Coigney desde el año 2000. La pareja se conoció en 1998 en Los Ángeles y, tras dos años de relación, contrajo matrimonio.

Mientras esperaban a su primer hijo, el actor fue diagnosticado con un tumor cerebral benigno, situación que derivó en secuelas como la pérdida parcial de audición en el lado izquierdo.

¿Qué signo zodiacal es Mark Ruffalo?

Mark Ruffalo nació el 22 de noviembre, fecha que lo ubica en el inicio del signo Sagitario, aunque suele considerarse en la cúspide con Escorpio.

¿Mark Ruffalo tiene hijos?

Mark Ruffalo y Sunrise Coigney tienen tres hijes:

Keen Ruffalo, de 23 años

Bella Noche Ruffalo, de 19 años

Una hija menor

¿Qué estudió Mark Ruffalo?

Mark Ruffalo se formó como actor en el Stella Adler Conservatory de Los Ángeles, una de las escuelas de actuación más reconocidas de Estados Unidos. Su preparación fue principalmente práctica y enfocada en teatro, sin cursar una carrera universitaria tradicional.

¿En qué ha trabajado Mark Ruffalo?

A lo largo de su carrera, Mark Ruffalo ha participado en más de cincuenta proyectos en cine, televisión y teatro, además de desempeñarse ocasionalmente como director y productor.

Algunos de sus trabajos más destacados incluyen: