Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, denunció públicamente que la muerte de Renee Good fue culpa de las políticas de Donald Trump.

De acuerdo con el alcalde, el tiroteo en el que murió la mujer de 37 años es solo la muestra de “lo que ha sido un año lleno de crueldad”.

Renee Good fue atacada por un agente del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la mañana del 7 de enero en Minneapolis, Minnesota; según las autoridades se trató de “defensa propia”.

Mamdani: Muerte de Renee Good es la muestra de la crueldad de las políticas de Trump

Zohran Mamdani aseguró que la muerte de Renee Good es la muestra de lo terrorífico que ha resultado la aplicación de las políticas migratorias de Donald Trump durante su segunda administración.

El alcalde de Nueva York resaltó que el ataque donde un agente del ICE disparó contra la mujer de 37 años, que dejó 3 hijos huérfanos, es parte de “lo que ha sido un año lleno de crueldad”.

“Lo que ocurrió en Minneapolis es terrorífico…Es parte de lo que ha sido un año lleno de crueldad” Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

Asimismo, resaltó que Nueva York, como ciudad santuario, defenderá sus políticas en favor de las personas migrantes que viven en sus 5 distritos.

Mamdani revoca permiso del ICE para operar en Nueva York

En este sentido, anunció que se firmó una orden ejecutiva con la que revoca la autorización firmada por Eric Adams, su predecesor, para la operación del ICE en Rikers Island.

Asimismo, Zohran Mamdani reiteró que en Nueva York se mantendrá la aplicación de las leyes establecidas en el estado porque “han mantenido seguros a los neoyorquinos” y a sus derechos.