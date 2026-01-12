Este 11 de enero a las 7:00 p.m. (CDMX), se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Globo de Oro 2026, siendo una de las más importantes de la temporada.
Por el lado del cine, las grandes favoritas son Sinners, Hamnet y Una batalla tras otra; mientras que en televisión, The White Lotus parte como la serie a seguir en los Globos de Oro 2026.
Lista de ganadores de los Globos de Oro 2026
Si no te quieres perder los Globos de Oro 2026, en México habrá transimión en vivo a partir de las 5:00 de la tarde con la alfombra roja.
Cine
Series y Televisión
Cine
Cine
Más tarde, a las 7:00 de la noche, podrás disfrutar de la ceremonia en vivo de los Globos de Oro 2026 a través de:
- TNT Latinoamérica
- HBO Max
Aquí te dejamos la lista de ganadores en cada categoría.
Globos de Oro 2026: Mejor película drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Globos de Oro 2026: Mejor película comedia o musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Globos de Oro 2026: Mejor director
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet
Globos de Oro 2026: Mejor actriz en película drama
- Jessie Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die My Love
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Julia Roberts, After the Hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
Globos de Oro 2026: Mejor actor en película drama
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
- Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Globos de Oro 2026: Mejor actriz en película comedia o musical
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo, Wicked: For Good
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Globos de Oro 2026: Mejor actor en película musical o comedia
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-Hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Globos de Oro 2026: Mejor actriz de reparto en película
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, One Battle After Another GANADORA
Globos de Oro 2026: Mejor actor de reparto en película
- Benecio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value GANADOR
Globos de Oro 2026: Mejor película animada
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Globos de Oro 2026: Mejor película en habla no inglesa
- It Was Just An Accident
- No Other Choice
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Globos de Oro 2026: Mejor guión
- Hamnet
- It Was Just An Accident
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Globos de Oro 2026: Mejor canción original
- Dream as One, Avatar: Fire and Ash
- Golden, KPop Demon Hunters
- I Lied to You, Sinners
- No Place Like Home, Wicked: For Good
- The Girl in the Bubble, Wicked: For Good
- Train Dreams, Train Dreams
Globos de Oro 2026: Mejor score
- Frankenstein
- Sinners
- One Battle After Another
- Sirāt
- Hamnet
- F1
Globos de Oro 2026: Logro Cinematográfico y de Taquilla
- Avatar: Fire and Ash
- F1: The Movie
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Globos de Oro 2026: Mejor serie dramática
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Globos de Oro 2026: Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders In The Building
- The Studio
Globos de Oro 2026: Mejor serie limitada, antología o película para televisión
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Globos de Oro 2026: Mejor actriz de drama
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Severance
- Helen Mirren, 1923
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Globos de Oro 2026: Mejor actor de drama
- Sterling K. Brown, ‘Paradise’
- Diego Luna, ‘Andor’
- Gary Oldman, ‘Slow Horses’
- Mark Ruffalo, ‘Task’
- Adam Scott, ‘Severance’
- Noah Wyle, ‘The Pitt’
Globos de Oro 2026: Mejor actriz en serie limitada, antología o película para televisión
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying for Sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Globos de Oro 2026: Mejor actor secundario
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
Globos de Oro 2026: Mejor actriz secundaria
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O’Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Globos de Oro 2026: Mejor actriz de comedia o musical
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Natasha Lyonne, Poker Face
Globos de Oro 2026: Mejor actor de comedia o musical
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Globos de Oro 2026: Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Globos de Oro 2026: Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión
- Claire Danes, The Beast In Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying For Sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Globos de Oro 2026: Mejor actuación en monólogo
- Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
- Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)
- Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
- Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
- Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
- Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)
Globos de Oro 2026: Mejor podcast
- Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
- Call Her Daddy (Siriusxm)
- Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
- The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)
- Smartless (Siriusxm)
- Up First (Npr (National Public Radio)