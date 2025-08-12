Mario Bezares -de 66 años de edad- habló de Alexis Ayala, justificando los comentarios violentos del actor en La Casa de los Famosos México 2025.

Luego de que Alexis Ayala -de 60 años de edad- fue criticado por decirle “quítate” a Elaine Haro, Mario Bezares asegura que no fue un ataque.

Mario Bezares victimiza a Alexis Ayala tras su actitud en La Casa de los Famosos México 2025

Alexis Ayala sigue causando polémica en La Casa de los Famosos México 2025 por sus comentarios, pero Mario Bezares cree que es normal.

En entrevista con De Primera Mano, Mario Bezares fue cuestionado sobre qué pensaba de que Alexis Ayala había sido señalado de violento por sus reacciones.

Mario Bezares, conductor. (@MarioBezaresMR)

Mario Bezares expresó que estar encerrado y el furor del juego provoca que los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se comporten de esa forma.

“Dentro de la casa pueden surgir muchísimas cosas y puede cambiarte el humor de un segundo para el otro. Yo creo que de repente el encierro empieza a hacer mella en ellos” Mario Bezares

Asimismo, el conductor cree que Alexis Ayala no tuvo la intención de ser grosero con Elaine Haro, pues la competencia provocó su comentario de “quítate”.

“Yo creo que son fibras que se pueden tocar (…) Alexis estaba jugando y con el nervio y con la velocidad es normal decir: ‘Quítate’, ni modo que diga: ‘Señorita me da permiso’, pero lo tomas a mal” Mario Bezares

Mario Bezares cree que los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 ya están viviendo con estrés, pues la convivencia con desconocidos puede ser complicada.

“Son cosas normales de estar conviviendo las 24 horas con 15 personas y que todo mundo tiene gustos diferentes (…) Llega un momento en que te puedes desesperar" Mario Bezares

Alexis Ayala (@alexisayala / Instagram )

Mario Bezares llama “berrinchuda” a Ninel Conde por su actitud en La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde fue señalada de sabotear una de las actividades de La Casa de los Famosos México 2025 tras pelear con Alexis Ayala por su actitud con Elaine Haro.

Supuestamente, Ninel Conde -de 48 años de edad- dejó de presionar un botón durante la dinámica para el presupuesto de la casa.

Mario Bezares cree que Ninel Conde es “berrinchuda” y por eso ya no quiso ayudar a sus compañeros.

“Yo creo que ella estaba muy molesta, que lo vio de otra manera y fue tanto su enojo que hizo para mí un berrinche”, comentó.