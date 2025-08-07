¿Ninel Conde -de 48 años de edad- habría pedido la cabeza de Alexis Ayala? Las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025 levantan sospechas.

Alexis Ayala -de 59 años de edad- es uno de los nominados en La Casa de los Famosos México 2025, pero cree que su discusión con Ninel Conde pudo haber influido.

¿Alexis Ayala salió nominado por pleito con Ninel Conde? Nominaciones revelarían que pidió su cabeza

El miércoles 6 de agosto los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se enfrentaron a su segunda gala de nominación, donde cinco habitantes corren riesgo de salir.

Ninel Conde (Instagram/@ninelconde)

En está nominación los habitantes mostraron que ya estaban jugando por cuartos, siendo Alexis Ayala uno de los que se encuentra en la placa.

Sin embargo, usuarios creen que la nominación de Alexis Ayala estaría orquestada por Ninel Conde luego de la discusión que habían tenido en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que las nominaciones sugieren que Ninel Conde podría haber influido en sus compañeros de cuarto para que votaran por Alexis Ayala.

Estas fueron las personas que votaron por Alexis Ayala en la segunda nominación de La Casa de los Famosos México 2025:

Mariana Botas de 35 años de edad: 2 puntos

Priscila Valverde de 24 años de edad: 2 puntos

Facundo de 47 años de edad: 1 punto

Ninel Conde: 2 puntos

Elaine Haro de 21 años de edad: 2 puntos

Shiky de 53 años de edad: 2 puntos

Lo que ha llamado la atención es que los que se han mostrado más cercanos a Ninel Conde le han dado dos puntos a Alexis Ayala.

Es por ello por lo que usuarios creen que Ninel Conde pidió la cabeza de Alexis Ayala tras la discusión que tuvieron en La Casa de los Famosos México 2025.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025? Por esta pelea usuarios creen que ella pidió su cabeza

Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron una fuerte discusión en La Casa de los Famosos México 2025 que habría influido en las nominaciones.

Todo sucedió durante la prueba semanal por el presupuesto en La Casa de los Famosos México 2025.

En esta prueba los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 tienen que correr cuando suene una alarma y poder apretar un botón el tiempo que les indique.

Esta prueba suele generar gran tensión y así se mostró cuando Alexis Ayala le dijo “quítate” a Elaine Haro luego de que sus pies le estorbaban para alcanzar el botón.

Este hecho molestó a Ninel Conde, quien de inmediato le reclamó a Alexis Ayala por ejercer violencia contra Elaine Haro.

“Decirle quítate a una mujer es violencia verbal y la violencia verbal es la que antecede a la física” Ninel Conde

Alexis Ayala reconoció que se exaltó por el juego y que probablemente no debió haberse dirigido de esa manera a Elaine Haro.

Sin embargo, dejó en claro que no fue violencia y menos de género, ya que todo surgió por el calor del juego.

“No va por ahí, no lo hagas a donde no va” Alexis Ayala

Ninel Conde insistió que no es la primera vez que Alexis Ayala ejerce violencia contra las mujeres dentro de La Casa de los Famosos México 2025 y que no lo podía permitir.

Alexis Ayala se defendió asegurando que sus palabras nunca fueron con esa intención y que Ninel Conde estaba llevando el tema a otro lugar que no tenía nada que ver.

En La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala calificó de “un golpe bajo y fuera de contexto” que Ninel Conde mencionara a las asociaciones de ayuda a mujeres violentadas cuando su expresión fue producto del estrés.

Tras salir nominado, Alexis Ayala reconoció que ya se lo esperaba luego de lo que había pasado con Ninel Conde.