El posicionamiento de Facundo -de 47 años de edad- contra Alexis Ayala fue en rima y lo terminaron llamando Gollum en La Casa de los Famosos México 2025.

El domingo 10 de agosto fue la segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 y durante el posicionamiento hubo ‘batalla de rimas’ entre Facundo y Alexis Ayala.

Facundo se posicionó con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 y le dijo sus motivos en rima

Alexis Ayala -de 60 años de edad- es uno de los nominados de La Casa de los Famosos México 2025 y Facundo lo quiero fuera del reality.

Facundo se posicionó detrás de Alexis Ayala y le dio sus motivos en rima.

DE LOS MEJORES POSICIONAMIENTOS QUE SE HAN VISTO 👏🏼👏🏼👏🏼



Facundo planeando su posicionamiento y Alexis en 20 segundos LO ACABÓ#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMexico#LCDLFMX#LCDLFMX3#LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/aH7uVehkWc — miryam (@harrysonrie) August 11, 2025

“Señor Ayala el día de hoy traigo mi pala y como todo lo enlodas voy a enterrarte con algunas de tus palabras, aunque no son todas. Para ti que las mujeres se estén maquillando es una pérdida de tiempo, tú crees que deberían estar limpiando, mientras tú tomas tu siesta constante, interesante” Facundo

Facundo continuó con sus argumentos en rima y acusó a Alexis Ayala de machista, así como flojo.

“Al parecer tienes buen corazón, pero se deforma porque crees tener la razón, pero y fallas en el fondo y en la forma. Alexis Ayala un caballero, más bien veo que a algunas mujeres las tratas bastante culer...” Facundo

El conductor continuó diciendo que Alexis Ayala trataba mal a sus compañeras y sus fallas lo iban a terminar sacando de La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo

Facundo terminó su posicionamiento con un ‘jaque mate’ y Alexis Ayala lo celebró con aplausos, además de que halagó su creatividad.

Facundo se posiciona con Alexis Ayala y le da sus argumentos en rima (Especial)

Esta fue la contundente respuesta de Alexis Ayala a Facundo tras su posicionamiento y lo llamó Gollum

Alexis Ayala le respondió a Facundo: “Que creativo eres Facundo, gracias, buscaré algo de valor en lo que dices”.

“Recibo lo que me dices, pero no lo comparto porque si algo estoy haciendo es lavar trastes y me encanta, es una gran terapia para mí” Alexis Ayala

El actor manifestó que Facundo lo trataba de tachar de machista, cuando él sí colabora en las actividades de La Casa de los Famosos México 2025.

“La bandera con la que estás manejando las cosas no es la correcta porque no ha sucedido en este juego. Tú me preguntaste el otro día con un poco de soberbia y sorna que, qué piezas habías si peones y si había torres. Tú te caíste del tablero y te convertiste en Gollum, que es oscuro y lleno de avaricia” Alexis Ayala

Alexis Ayala terminó su respuesta a Facundo llamándolo Gollum, personaje del Señor de los Anillos, por avaricioso.

“No todo lo que brilla es día como dice Mar, hay que buscar las cosas bien en el fondo todos tenemos algo bueno que dar y este juego también hay que encontrar lo bueno Facundo. Y tú eres mucho más inteligente como para estar buscando todo el día apagar a la gente” Alexis Ayala

La última respuesta de Alexis Ayala a Facundo fue en verso y lo acusó de querer apagar el brillo de sus compañeros.

Terminó su posicionamiento con un: “Querido Gollum” y Facundo sonrió, para posteriormente formarse detrás de Alexis Ayala.