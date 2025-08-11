En redes sociales, Alexis Ayala -de 60 años de edad- celebró no haber sido eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Y el video de Alexis Ayala cuenta con la canción de Ninel Conde -de 48 años de edad- ‘Bombón asesino’.

Ninel Conde en el posicionamiento con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos Méxic 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Este es el video de Alexis Ayala celebrando no haber sido eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

Con la canción de Ninel Conde ‘Bombón asesino’, Alexis Ayala celebró no haber sido eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Este video de Alexis Ayala en el que se lee: “esta semana no, bombón”, lo compartió sus equipo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Y aunque los fans de la cantante aseguran que le hizo promoción, el video del villano de telenovelas sería una burla, ya que en la descripción escribieron: ‘Y LA QUE AYALE’.

Pues cabe recordar, Alexis Ayala fue nominado en La Casa de los Famosos México 2025 con 11 puntos, tras haber protagonizado una pelea con la famosa.

Finalmente, Alexis Ayala se salvó y el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 fue Adrián Di Monte -de 35 años de edad-.

La segunda ceremonia de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 tuvo lugar el pasado domingo 9 de agosto.

¿Por qué Alexis Ayala y Ninel Conde se pelearon?

El pelea entre Alexis Ayala y Ninel Conde surgió durante la prueba ‘Alarmados’, dinámica que consiste en mantener presionado un botón hasta que suene una alarma.

Y es que en medio de su carrera, Alexis Ayala le gritó a Elaine Haro -de 21 años de edad-: “¡Quítate, quítate!”, algo que Ninel Conde tachó de violencia.

Alexis Ayala se defendió argumentando que su reacción fue producto de la ‘urgencia del momento’ y se disculpó con Elaine Haro; sin embargo, la tensión con Ninel Conde no acabó.