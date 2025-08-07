Alexis Ayala sospechaba que sus compañeras de La Casa de los Famosos México 2025, cuyo resume se puede ver en YouTube, lo nominarían por su pelea con Ninel Conde

Por lo que no se enganchará aún cuando Alexis Ayala da por hecho que Ninel Conde está jugando sucio dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

“Esta casa no tiene nada que ver con feminismo, machismo e insultos”, señaló el actor, de 59 años, dentro del confesionario.

¿Qué dijo Alexis Ayala tras su pelea con Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025? “No me voy a enganchar”, revela video en YouTube

Según revela un video de YouTube, Alexis Ayala ve injusto que Ninel Conde lo esté acusando de violentar verbalmente a Elaine Haro, de 21 años.

Sin embargo, Alexis Ayala no piensa maximizar la situación ya que está consciente de que es parte de la estrategia de Ninel Conde, de 48 años.

“Se escalaron cosas y fue un juego sucio. No pasa nada. Yo creo que me nominaron las mujeres por la circunstancia que se dio hoy. Ninel me decía: ‘Es que ya llevas tres’. ¿Tres qué? O sea, en qué momento me estás juzgando, viendo lo que hago... Creo que fue por eso, fue cuestión de estrategia. Hay miradas que no están siendo padres a raíz de eso el día de hoy, con lo que yo no me voy a enganchar, para nada" Alexis Ayala

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025?

Ninel Conde no soportó que Alexis Ayala le dijera a Elaine Haro, de 21 años, que se quitará cuando corría para apretar el botón que los ayudaría en la dinámica de La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que Alexis Ayala argumentó que se trataba de reaccionar rápido y Elaine Haro en ese momento le estaba bloqueando el paso en La Casa de los Famosos México 2025, justificación que Ninel Conde desechó.

De acuerdo con ‘La bombón asesino’, el actor violentó verbalmente a Elaine Haro, por lo que éste le pidió de disculpas a la joven.

Así como quiso disculparse con Ninel Conde, quien no lo dejó ya que no estaba en su momento.

Ninel Conde y Alexis Ayala se pelean en La Casa de los Famosos México 2025 y la cantante acusa "violencia verbal" (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

El pleito no terminó ahí debido a que la actriz se quejó con su grupo de amigas y con sus compañeros, a quienes les aseguró que no permitirá ningún tipo de violencia.

Al verla alterada y asegurando que Alexis Ayala le ha levantado la voz a sus compañeros, Facundo, de 47 años, aprovechó para decirle al grupo de la actriz que debían nominar al veterano actor.

Por su parte, Shiky, de 53 años, le pidió a Ninel Conde no usar la bandera del feminismo y tampoco maximizar la situación asegurando que hubo violencia.

Esto molestó a ‘La bombón asesino’, quien dijo haber sido golpeada y por tanto tener claro lo que es violencia.