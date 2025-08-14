Facundo ya se dio cuenta que el cuarto noche tiene ganada a la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que Facundo renunció a ser parte del equipo que formó el cuarto día, el cual lideraba junto a Ninel Conde, su compañera de La Casa de los Famosos México 2025.

A partir de hoy, el conductor “jugará solo”; sin embargo, su convivencia con sus contrincantes ha provocado que lo tachen de traidor.

Facundo jugará solo en La Casa de los Famosos México 2025 y de traidor no lo bajan

Como en pasadas temporadas, personas se organizan para ir a echarle porras a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, reality show que cuenta con la participación de Facundo.

Además de porras, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, reciben mensajes por lo que Facundo ya se dio cuenta que el cuarto noche es el más popular y Ninel Conde la más funada.

Debido a que Facundo, de 47 años, quiere mantenerse en el reality show de Televisa-Univisión, informó a su equipo que “jugará solo”.

No obstante, advirtió que convivirá con cuarto noche porque al estar conformado en su mayoría por hombres, se lleva mejor con ellos.

Además de que se siente mal de nominarlos ya que varios le caen bien, palabras que molestaron a Ninel Conde.

Y es que Facundo les advirtió que nominará a varios de cuarto día ya que no tiene tanta afinidad.

Entiendo que los carritos ya le metieron pánico pero ya es muy tarde para Facundo, ya no puede quitarse el peso de ser junto con Ninel las dos más grandes estafas, tan caro que salieron y no aportaron nada más que negatividad.

Uno sale en la semana 3 y el otro en la 6, bye, nadie… pic.twitter.com/nNAxGDmJF3 — 𝙒𝙃𝙄𝙏𝙀𝘾𝙃𝙄𝘾𝘼ᮘ (@Whitechican) August 13, 2025

Equipo que creó cuarto día podría desaparecer tras renuncia de Facundo

Al respecto, Mariana Botas dijo entender a Facundo ya que ella también se lleva bien con sus contrincantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Al igual que Facundo, la actriz también cambió su juego luego de que las Envinadas le mandaran un carrito para pedirle que se aleje de Ninel Conde por lo que se ha acercado a Mar Contreras, de 44 años.

Facundo y Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Por otra parte, aunque el cuarto día dijo entender a Facundo, Priscila Valverde y Elaine Haro, de 24 y 21 años de edad respectivamente, en una conversación entre ellas, aseguraron no sentirse identificadas con su equipo.

La modelo y la actriz también buscan cambiar su estrategia basándose en las porras de los carritos.

Dalilah Polanco, de 53 años, intenta mantenerse leal a su equipo, por lo que aprovecha los pequeños roces con Mar Contreras para sumarse seguidores.

Mientras que Ninel Conde ha derramado lágrimas ante el rechazo de la audiencia, pero asegura que no permitirá que la violenten.

Dalilah Polanco y Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Cuarto Noche no ve a Facundo como parte del equipo; lo nominan

Aunque apenas está iniciando el juego dentro de La Casa de los Famosos México 2025, las estrategias comienzan a revelarse, siendo Facundo de los primeros en ganarse una funa.

Ahora que Facundo ha decido “jugar solo”, pero buscando la compañía del cuarto noche, lo tachan de traidor.

La audiencia no cree sus razones y sus compañeros tampoco sobre todo por el trato que le ha dado a Aaron Mercury y Aldo Tamez De Nigris, de 24 y 25 años respectivamente.

Facundo y Aarón Mercury (Eduado Díaz / SDPnoticias )

Como parte de su estrategia, Facundo le anunció al cuarto noche que jugara solo, el conductor buscaba empatía y un acto de amistad, pero no obtuvo nada.

Sus contrincantes lo nominaron por lo que corre el riesgo de salir de La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo cuenta que quedó como pndejo porque él ya se sentía de Noche y lo terminaron ensartando.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/8dJVptr38L pic.twitter.com/WIAbTxr31W — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 14, 2025

Además de Facundo, los nominados hasta el momento son:

Alexis Ayala, de 60 años.

Mar Contreras, de 44 años.

Mariana Botas, de 35 años.

Luis Rodríguez “Guana”, de 38 años.

Ninel Conde, de 54 años.