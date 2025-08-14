Facundo -de 47 años de edad- soltó una bomba horas antes de las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025.

El presentador había dejado en claro que su lealtad era para los integrantes del cuarto Día, pero todo parece indicar que se arrepintió.

Facundo ya no quiere jugar con cuarto Día en La Casa de los Famosos México 2025

El miércoles 13 de agosto habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se prepararon para su tercera gala de nominación.

Siendo Facundo quien dio la mayor revelación del la tarde al declarar que ya no le interesa jugar del lado de cuarto Día.

Facundo se posiciona con Alexis Ayala y le da sus argumentos en rima (Especial)

Fue desde el inicio de temporada que Facundo, gracias a una dinámica de ingreso, se convirtió en el capitán del cuarto Día.

Y aunque al principio dijo que jugaría de forma individual, terminó uniéndose al equipo Día.

El gusto le duró a Facundo poco más de una semana, misma durante la cual nominó a los integrantes del cuarto Noche.

Pero sin previo aviso Facundo anunció su salida de Día, alegando que no quiere jurarles lealtad no nada por el estilo.

En este sentido el presentador admitió no tener motivos para nominar a personalidades como Alexis Ayala.

Además de que siente más lealtad y complicidad con El Guana que con cualquier habitante del cuarto Día.

Siendo que ambas personalidades mencionadas son miembros del cuarto Noche.

“Yo entré solo, me iré solo”, finalizó Facundo en La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo recibió advertencias del exterior de La Casa de los Famosos México 2025

Fans de La Casa de los Famosos México 2025 no pasaron por alto la renuncia de Facundo al cuarto Día.

Y es que para los seguidores del 24/7 la actitud del presentador tiene un motivo de ser.

Durante las semanas dos y tres del reality show Facundo fue duramente criticado y cancelado por los fans del programa.

Esto por comentarios y actitudes reprobables que hizo en contra de otros habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo que días antes de la tercera nominación que Facundo escuchó está información gracias a los fans que van a gritar a las afueras del complejo.

Por lo que, se sospecha, cambió de estrategia al ser parte del equipo menos querido de la temporada.