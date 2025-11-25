Fátima Bosch ha tenido un triunfo amargo de Miss Universo 2025 y es que en pleno 25N exhibió los mensajes de odio que ha recibido.

“Estos son algunos de los mensajes que he recibido estos últimos días. Que tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima y esto no me derrumba” Fátima Bosch

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fátima Bosch envió un poderoso mensaje como respuesta a quienes han cuestionado su triunfo en Miss Universo 2025.

Fátima Bosch exhibe los mensajes de odio que ha recibido tras su triunfo en Miss Universo 2025

A través de sus Instagram Stories, Fátima Bosch exhibió los mensajes de odio que ha recibido desde que se coronó en Miss Universo 2025.

Esto luego de que han surgido varias especulaciones que obtuvo el título gracias a la influencia de su familia y que en realidad Fátima Bosch no era la ganadora.

Fátima Bosch (@fatimaboschfdz / Instagram)

Aprovechando que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fátima Bosch envió un poderoso mensaje.

Fátima Bosch destacó que a ella no le afectan está clase de mensajes, pero se encuentra consciente que si puede afectar la estabilidad mental y emocional de otras personas.

“Pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques y llegar a afectar su estabilidad mental y emocional” Fátima Bosch

Fátima Bosch (@fatimaboschfdz / Instagram)

En pleno 25N, Fátima Bosch lanza poderoso mensaje contra las personas que han ejercido violencia digital en su contra

En su mensaje, Fátima Bosch señaló que alza la voz como una mujer ha vivido en carne propia la violencia que nace por la incapacidad de algunos de ver a una persona brillar sin sentirse amenazados.

“Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados” Fátima Bosch

Fátima Bosch señaló que ha recibido amenazas de muerte solo porque ganó en Miss Universo 2025.

Reconoció que aunque los mensajes de odio duelen, no la definen pues tiene una gran fortaleza, integridad y amor por su país.

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento” Fátima Bosch

Fátima Bosch aseguró que los mensajes que ha recibido solo demuestra que la violencia contra las mujeres no solo llega en forma de golpes .

Y es que también se encuentra presente en el odio digital, en burlas y campañas para destruir la dignidad de las mujeres.

“Hoy quiero convertir esta experiencia en un mensaje: la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad” Fátima Bosch

Fátima Bosch (@fatimaboschfdz / Instagram )

Fátima Bosch asegura que no se arrodillará ni se quedará callada ante los mensajes de odio que ha recibido

Fátima Bosch dejó en claro que ningún ataque hará que se arrodille, ni apagará su propósito.

“Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito” Fátima Bosch

Y es que resaltó que cuando una mujer alza la voz, en realidad se trata de todas y es que se abre un camino para miles más.

“Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más” Fátima Bosch

Fátima Bosch señaló que no va a cumplir las expectativas de otras personas , pues su deseo es poder transformar el mundo.

“A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo” Fátima Bosch

De manera contundente, Fátima Bosch dejó en claro que no se quedará callada y ocupará su plataforma para visibilizar la violencia y demostrar a las otras mujeres que no se encuentran solas.

“A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas” Fátima Bosch

Fátima Bosch dejó en claro que no va a retroceder, esconderse ni mucho menos pedir permiso para brillar , pues su corona es una responsabilidad que no simboliza solo la belleza.

“Porque una corona no solo simboliza belleza: simboliza responsabilidad y quien convierte su frustración en violencia, no está opinando: está dañando, está perpetuando un problema mundial que ya no vamos a tolerar. No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar” Fátima Bosch

En su mensaje, Fátima Bosch puntualizó que utilizará su voz para defender a todas las mujeres que viven violencia y que han sido calladas.

“Porque cuando una mujer se mantiene firme frente al odio, abre camino para miles más. A todas las mujeres que hoy sienten miedo, que viven violencia, que han sido calladas: yo las veo, las honro y uso mi voz por ustedes” Fátima Bosch

Fátima Bosch (@fatimaboschfdz / Instagram)

Fátima Bosch agradeció a todas las personas que le han mostrado su apoyo.

“Y a quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene. Su confianza me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola” Fátima Bosch

Para finalizar su mensaje, Fátima Bosch aseguró que seguirá defendiendo a las mujeres y su voz no se apagará.

Fátima Bosch destacó que sabe que tiene mucho trabajo por hacer, pero su compromiso se encuentra en usar la corona del Miss Universo 2025 para el bien.

“Hoy, desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar, o salirse del molde que la sociedad ha marcado. Porque la violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor. Mi voz no se apaga. Porque mi luz como la de TODAS nació para iluminar; no para esconderse. Hay mucho trabajo por hacer, y mi compromiso está y seguirá en usar esa corona para bien” Fátima Bosch