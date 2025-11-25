Acusan a Stephany Abasali, Miss Venezuela, de dar ‘likes’ a publicaciones contra Fátima Bosch

¿Miss Venezuela apoya críticas contra Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025? Acusan a Stephany Abasali por dar ‘likes’ a publicaciones contra la originaria de Tabasco.

A través de las redes sociales, usuarios han señalado a Stephany Abasali por presuntamente apoyar ataques contra Fátima Bosch, después de que fue la primera que la felicitó.

Stephany Abasali, Miss Venezuela, es acusada de dar ‘likes’ a publicaciones contra Fátima Bosch

Desde que Fátima Bosch se alzó con la corona de Miss Universo 2025, ha recibido varios ataques por un supuesto fraude.

Si bien Abasali fue de las primeras en felicitar a Bosch, su comportamiento en redes sociales indica que la oriunda de Bolívar no está de acuerdo con el triunfo de la mexicana.

Y es que el nombre de Stephany Abasali se viralizó en las redes sociales luego de que usuarios la exhibieron por presuntamente dar ‘likes’ a publicaciones contra Fátima Bosch.

A través de un video se exhibió el contenido que Stephany Abasali, Miss Venezuela, había dado like y en el que se atacaba a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025.

En los videos a los que les dio like Stephany Abasali se ataca directamente a Fátima Bosch o dicen que Venezuela o en todo caso Costa de Marfil eran quienes merecían esa corona.

Usuarios no dudaron en criticar a Stephany Abasali y es que la tacharon de “falsa”, “hipócrita” y “mala amiga”, pues recordaron que se había mostrado cercana a Fátima Bosch.

La unión entre ambas llegó al grado de que incluso pactaron que quien consiguiera el puesto más alto invitaría a la otra a vacacionar a su país.

Incluso a través de las redes sociales se creó un shippeo por sus diversas interacciones donde mostraron que tenían una buena relación.

“La que no sabe perder no está lista para ganar”, “La amistad que tenían era falsa”, “Fui a ver si era verdad y qué decepción”, se puede leer en las redes sociales.

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo (Instagram/@fatimaboschfdz)

Stephany Abasali se defiende tras ser acusada por dar ‘likes’ a publicaciones contra Fátima Bosch

Tras la polémica generada, Stephany Abasali señaló que no sabía de lo que hablaban pues no estaba utilizando sus redes sociales.

Stephany Abasali aclaró que su community manager se encarga de sus redes, pero no era verdad ciertos comentarios que se estaban diciendo en redes sociales.

“Por falta de tiempo, especialmente ahora, me ayuda mi community manager. He visto que están circulando comentarios que no son ciertos” Stephany Abasali, Miss Venezuela

Miss Venezuela señaló que se encuentra agradecida por todo lo que vivió en Miss Universo 2025.

“Estoy bien agradecida y feliz con todo lo vivido en Miss Universe y con el honor de ser Reina de las Américas. Gracias por su cariño y por siempre cuidarme” Stephany Abasali, Miss Venezuela

Luego de ser exhibida, Stephany Abasali modificó la configuración para poner en privado sus likes de TikTok.

Cabe recordar que Stephany Abasali se quedó como segunda finalista del certamen, pese a que ella era una de las favoritas para ganar.

Fátima Bosch no se ha expresado al respecto.