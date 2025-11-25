¿Por qué no hubo fraude en Miss Universo 2025? Luz María Zetina explicó la razón y señaló que la victoria de Fátima Bosch fue merecida; esto fue lo que dijo.

“A mí me dio mucho orgullo que se le premió no solamente por su belleza, se le premió por cómo se sostuvo, por el ejemplo que es como mujer, porque ella al igual que todas, merecía ganar”. Luz María Zetina, Nuestra Belleza México 1994

Luz María Zetina también concursó por la presea de Miss Universo en 1995, ya que ganó el certamen Nuestra Belleza México en 1994 en donde le ocurrió algo similar a Fátima Bosch.

Luz María Zetina explica por qué no hubo fraude en Miss Universo 2025

Hablando desde su caso, Luz María Zetina señaló que es muy difícil tener una ‘palanca’ en concursos como Miss Universo, como se dice de la victoria de Fátima Bosch en esta edición 2025.

En entrevista con Pamela Cerdeira, Luz María Zetina rechazó que exista posibilidad de que los resultados ya hayan sido establecidos desde antes de la final de Miss Universo.

“Yo creo que hay tantos factores, tantas cabezas, tantas personas, tantas autoridades ahí que deciden. Yo no siento que sea fácil que se venda un concurso así, ya sea a nivel nacional”. Luz María Zetina

Luz María Zetina habló desde su experiencia y señaló que incluso le parece ridículo, lo cual aplicaría también para Fátima Bosch, porque siempre se va a escuchar esto sobre presunto fraude.

Al respecto, la también actriz destacó que Fátima Bosch contestó las preguntas con mucha fineza y educación, pero que también se le habría premiado por no dejarse amedrentar por Nawat Itsaragrisil.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025. (Sakchai Lalit / AP)

Luz María Zetina conectó su caso con lo vivido con Fátima Bosch antes y durante Miss Universo 2025

Luz María Zetina explicó que no pudo evitar conectar su experiencia en 1994 con lo que ha vivido Fátima Bosch desde antes de lo visto en Miss Universo 2025.

Y es que Fátima Bosch protagonizó una polémica tras coronarse como Miss México, cuando el resto de las concursantes no la felicitó, parecido a la experiencia de Luz María Zetina.

En 1994, cuando fue coronada como Nuestra Belleza México, a Luz María Zetina le gritaron fraude; sin embargo, ella desconocía en un primer momento la razón, posteriormente se enteró por qué.

Durante su certamen, había otras concursantes que se decían favoritas entre el público, entre ellas las actrices Yadhira Carrillo y Luz Elena González, por lo cual no reconocían el triunfo de Luz María Zetina.