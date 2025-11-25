Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025, se encuentra en medio de la polémica por presuntamente dar ‘likes’ a publicaciones contra Fátima Bosch.

Esto luego de que Stephany Abasali fue la primera en felicitar a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo 2025, es por ello por lo que a continuación te contamos todo sobre Miss Venezuela 2025.

¿Quién es Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025?

Stephany Adriana Abasali Nasser nació en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela.

Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025 (@stephany.abasali / Instagram )

Su padre Tony Abasali, es de origen sirio, mientras que su madre, Yanet Nasser, es libanesa.

Sin embargo, cuenta con un perfil multicultural gracias a sus residencias en países como Australia y Estados Unidos.

Y es que vivió parte de su infancia en la población de El Callao y en Melbourne, Australia, hasta que regresó a Puerto Ordaz.​ También vivió durante varios años en Miami, Estados Unidos.

Stephany Abasali fue ganadora del Miss Venezuela 2024 y segunda finalista del Miss Universo 2025.

Abasali es una gran fanática de los animales, de hecho, suele compartir varias publicaciones de su gato Waldorf.

¿Cuántos años tiene Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025?

Stephany Abasali nació el 26 de julio del 2000, por lo que actualmente cuenta con 25 años de edad.

¿Quién es el esposo de Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025?

No hay información pública sobre que Stephany Abasali se encuentre casada.

¿Qué signo zodiacal es Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025?

Stephany Abasali es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025?

No se tiene información pública que indique que Stephany Abasali tiene hijos.

¿Qué estudió Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025?

Stephany Abasali se encuentra estudiando Economía en la Florida International University (FIU), pero además tiene una larga preparación en concursos de belleza.

¿En qué ha trabajado Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025?

Representó al Estado Bolívar en el certamen Miss Turismo Venezuela 2023, donde ganó el título el 28 de agosto de ese año.

Stephany Abasali fue semifinalista entre las diez mejores en Miss Tourism World 2023.

El 5 de diciembre del 2024, Stephany Abasali fue coronada Miss Venezuela 2024, convirtiéndose en la segunda representante del Estado Anzoátegui en ganar este título.

Gracias a su triunfo, Stephany Abasali logró ser parte de Miss Universo 2025, donde se posicionó como segunda finalista, obteniendo el título de Miss Universo América.

Stephany Abasali participa en proyectos enfocados en la promoción de la educación como derecho universal.

Stephany Abasali se defiende tras ser acusada por dar ‘likes’ a publicaciones contra Fátima Bosch

Si bien Stephany Abasali fue de las primeras en felicitar a Fátima Bosch, su comportamiento en redes sociales indica que la oriunda de Bolívar no está de acuerdo con el triunfo de la mexicana.

Y es que usuarios exhibieron a Stephany Abasali por presuntamente dar ‘likes’ a publicaciones contra Fátima Bosch.

En los videos a los que les dio like Stephany Abasali se ataca directamente a Fátima Bosch o dicen que Venezuela o en todo caso Costa de Marfil eran quienes merecían esa corona.

Usuarios no dudaron en criticar a Stephany Abasali y es que la tacharon de “falsa”, “hipócrita” y “mala amiga”, pues recordaron que se había mostrado cercana a Fátima Bosch.

Tras la polémica generada, Stephany Abasali señaló que no sabía de lo que hablaban pues no estaba utilizando sus redes sociales.

Stephany Abasali aclaró que su community manager se encarga de sus redes, pero no era verdad ciertos comentarios que se estaban diciendo en redes sociales.

“Por falta de tiempo, especialmente ahora, me ayuda mi community manager. He visto que están circulando comentarios que no son ciertos” Stephany Abasali

Miss Venezuela señaló que se encuentra agradecida por todo lo que vivió en Miss Universo 2025.

“Estoy bien agradecida y feliz con todo lo vivido en Miss Universe y con el honor de ser Reina de las Américas. Gracias por su cariño y por siempre cuidarme” Stephany Abasali

Luego de ser exhibida, Stephany Abasali modificó la configuración para poner en privado sus likes de TikTok.