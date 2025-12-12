Pedro Torres es un productor y director mexicano, expareja de Lucía Méndez, que enfrenta una dura enfermedad.

Lucía Méndez desmintió la muerte de Pedro Torres, quien padece esclerosis lateral amiotrófica.

¿Quién es Perro Torres? El productor y exesposo de Lucía Méndez

Pedro Torres Castilla es un productor y director nacido en Saltillo, Coahuila; es conocido por ser el pionero de los reality shows en México.

Además, ha producido videos musicales de artistas de renombre como Luis Miguel.

Pedro Torres (Instagram/@ptorres)

El nombre de Pedro Torres se volvió viral tras un rumor que aseguraba su muerte, luego de revelarse que padece esclerosis lateral amiotrófica.

¿Qué edad tiene Pedro Torres?

Pedro Torres nació el 21 de marzo de 1953; actualmente tiene 72 años de edad.

¿Quién es la esposa de Pedro Torres?

Pedro Torres estuvo casado con Lucía Méndez -de 70 años de edad- en 1988 y el matrimonio duró 8 años.

Actualmente, el productor mantiene una relación con Saddy Abuanza Delgado.

¿Qué signo zodiacal es Pedro Torres?

Pedro Torres es Aries y las personas bajo este signo zodiacal son líderes naturales y valientes.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Torres?

Pedro Torres tiene tres hijos:

Apolonia Torres

Pedro Antonio Torres

Emilia Torres

Pedro Torres y sus hijos (Instagram/@pt)

¿Qué estudió Pedro Torres?

Pedro Torres estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y cinematografía en la London Film School, así como colorimetría en los Laboratoires Éclair de París.

¿En qué ha trabajado Pedro Torres?

Pedro Torres es conocido por su trabajo en televisión y cine, creando formatos innovadores como los realitys shows en México.

Produjo Big Brother y fue de los precursores de las series Mujeres Asesinas con su productora El Mall.

Además, Pedro Torres produjo videos musicales para artistas como:

Luis Miguel

Juan Gabriel

Emmanuel

Alejandro Fernández

Pedro Torres (Instagram/@ptorres)

Pedro Torres es diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica

Tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, Pedro Torres ha sido reservado sobre su estado de salud.

En diciembre de 2025 trascendió que Pedro Torres había muerto, horas después la noticia fue desmentida.

Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- confirmó que la salud de Pedro Torres se ha deteriorado y que “estaba grave”.

El conductor reveló que Pedro Torres estaba grabando videos para el momento en el que deje de moverse.