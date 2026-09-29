Wladimir Klitschko acudió a una corte de Los Ángeles para solicitar la tutela temporal del patrimonio de su hija Kaya, única heredera de Hayden Panettiere tras su muerte.

La petición busca proteger los bienes de Hayden Panettiere mientras se resuelve el proceso sucesorio, ante preocupaciones expresadas por Klitschko sobre posibles pérdidas o apropiaciones de bienes.

El exboxeador también pretende representar los intereses económicos de Kaya, de 11 años, y solicitar posteriormente el nombramiento de un administrador para el patrimonio heredado de Hayden Panettiere.

¿Por qué Wladimir Klitschko busca proteger la herencia de Kaya, hija de Hayden Panettiere?

Los documentos señalan que Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026 y que su hija Kaya figura como única heredera de su patrimonio.

Klitschko sostuvo que actualmente no existe un representante personal autorizado para proteger los intereses económicos de la sucesión, situación que considera urgente ante posibles riesgos.

Wladimir Klitschko (Instagram/@klitschko)

El exboxeador afirmó que agentes federales ingresaron al domicilio de Hayden Panettiere durante una investigación y retiraron objetos que formarían parte del patrimonio de la actriz.

También señaló que algunas pertenencias, como ropa de diseñador y accesorios, fueron trasladadas temporalmente, mientras determinadas joyas permanecen desaparecidas o sin ubicación confirmada.

Según la petición, Wladimir Klitschko teme que personas ajenas a la familia puedan acceder a bienes de Hayden Panettiere mientras continúa el proceso relacionado con su fallecimiento.

Por ello, solicitó ser nombrado tutor temporal del patrimonio de Kaya, con facultades para impulsar el procedimiento sucesorio y proteger los bienes que correspondan.

Kaya vive actualmente con Wladimir Klitschko en Ucrania y nació el 9 de diciembre de 2014, durante la relación que mantuvieron Hayden Panettiere y el exboxeador.