La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el pasado 16 de agosto a los 36 años, dejó conmocionado a Hollywood; ahora, Wladimir Klitschko, expareja de la actriz y padre de su única hija Kaya, compartió un emotivo mensaje para despedirla.

“Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor. El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya.” Wladímir Klichkó

El exboxeador ucraniano Wladímir Klichkó, aseguró que la familia atraviesa un momento de profundo dolor y pidió respeto por su privacidad mientras enfrentan la pérdida de Hayden Panettiere, protagonista de Heroes y Nashville.

Wladimir Klitschko escribe mensaje a Hayden Panettiere con promesa a su hija (@klitschko / Instagram )

Wladimir Klitschko promete mantener vivo el recuerdo de Hayden Panettiere

En su mensaje tras la muerte de Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko hizo especial énfasis en su hija Kaya, de 11 años, quien nació fruto de su relación con la actriz en diciembre de 2014.

“Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, a la vez que enfrentaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas.” Wladimir Klitschko

El excampeón mundial de boxeo aseguró que hablará de Hayden con respeto y que se encargará de que Kaya recuerde a su madre por la persona que fue, más allá de las dificultades que enfrentó durante los últimos años de su vida.

Panettiere y Klitschko mantuvieron una relación intermitente durante varios años y se comprometieron en 2013, pero tras su separación definitiva en 2018, Kaya quedó principalmente bajo el cuidado de su padre.

“A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue. Extiendo mis más sinceras condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, quienes también están de luto hoy. Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto.” Wladimir Klitschko

La actriz había hablado públicamente sobre los momentos complicados que atravesó y sobre el dolor que le provocó estar separada de su hija. En sus memorias, sin embargo, dejó claro el profundo amor que sentía por Kaya.

La causa de muerte de Hayden Panettiere continúa bajo investigación, y hasta el momento, las autoridades no han señalado signos de violencia y la familia ha solicitado privacidad en este momento de duelo.