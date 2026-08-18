En su autobiografía This Is Me: A Reckoning, publicada tres meses antes de su muerte, Hayden Panettiere reveló un episodio traumático ocurrido en 2009 durante unas vacaciones en un yate en el sur de Francia.

“Me confió sus secretos, me mimó y me trató como a su mejor amiga; luego, de repente, me trató como a una prostituta. Me merecía algo mucho mejor”. Hayden Panettiere

La actriz, entonces de 19 años, fue manipulada por una amiga para entrar en un camarote con un famoso cantante británico.

Aunque inicialmente obedeció, Hayden Panettiere logró escapar y abandonar el barco, sintiéndose traicionada y tratada como “chica de compañía”.

Hayden Panettiere publicó This Is Me: A Reckoning antes de morir en agosto de 2026 (Especial)

Hayden Panettiere habló antes de morir sobre el traumático episodio que vivió a los 18 años

La repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur, ha conmocionado al mundo del espectáculo.

Tras confirmarse su muerte, fanáticos han vuelto a mirar con profunda emotividad su reciente autobiografía, This Is Me: A Reckoning, publicada apenas tres meses antes de la tragedia.

El traumático episodio en el yate ocurrió en la primavera de 2009, poco después de terminar de grabar la tercera temporada de la exitosa serie Heroes.

Hayden Panettiere, actriz. (Matt Sayles/AP / AP Photo/Matt Sayles)

Buscando escapar de la presión de los paparazzi y la industria, Hayden Panettiere aceptó la invitación de su entonces amiga, la actriz Stella McAmis (nombre ficticio), para pasar unas vacaciones en el sur de Francia a bordo de un superyate de lujo.

Sin embargo, los días de descanso se transformaron en una pesadilla. Hacia el final del viaje, Stella McAmis llevó a Hayden Panettiere a un camarote privado bajo el pretexto de presentarle a un invitado nuevo.

Al entrar, la actriz se encontró con un famoso cantautor británico de unos treinta años que estaba sin camisa en la cama. En ese instante, Stella le susurró al oído que se metiera en la cama con él.

“Estaba sin camisa, apoyado sobre unas almohadas con los brazos detrás de la cabeza. De la cintura para abajo, estaba cubierto por sábanas, y pude ver el contorno de su cuerpo” Hayden Panettiere

Hayden Panettiere confesó en sus memorias que, debido a una infancia donde siempre estuvo acostumbrada a ser “manejada” y complacer a los demás, se disoció y obedeció la orden.

No obstante, tan pronto como su amiga las dejó a solas, su instinto de supervivencia se activó. Salió de la cama de inmediato, le aclaró al cantante que nada iba a suceder, corrió a su habitación a empacar y reservó un hotel para abandonar el yate de lujo.

“Mi cuerpo ya no me pertenecía. La conmoción fue tan grande que ni siquiera se me ocurrió decir que no. Stella era una de mis amigas más cercanas y de mayor confianza, y esto no podía ser real” Hayden Panettiere

La experiencia dejó a Hayden Panettiere sintiéndose profundamente traicionada y tratada como una “prostituta” por una persona de su total confianza.

“Sabía que tenía que bajarme de ese barco, alejarme de esa mujer horrible y de lo que fuera que estuviera tramando. No tenía miedo, pero me sentía como si me hubieran dado una patada en la cara. Stella se había convertido en mi cómplice. Me había confiado sus secretos, me había mimado y me había tratado como a su mejor amiga; luego, de repente, me trató como a una prostituta” Hayden Panettiere