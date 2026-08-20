El exnovio de Hayden Panettiere fue visto por primera vez luego de tres días de haberse anunciado que la actriz murió de un paro cardiaco en su casa en Carolina del Sur.

Brian Hickerson, el exnovio de Hayden Panettiere, fue visto el 19 de agosto de 2026 también en Carolina del Sur en Greenville, donde la actriz también vivió sus últimas horas de vida.

Reaparece Brian Hickerson tras la muerte de Hayden Panettiere

El 16 de agosto se dio a conocer la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años de edad, lo que revivió la violencia doméstica que vivió a manos de su exnovio Brian Hickerson denunciada en 2019 y 2020.

La ausencia de Brian Hickerson luego de la muerte de la actriz levantó sospechas, pero ahora el también actor fue visto en la misma ciudad donde ella murió.

Brian Hickerson y Hayden Panettiere. (Especial)

Los reportes apuntan que Hickerson fue visto en su carro en la casa de su familia para luego ser visto en el Burger King de Greenville en Carolina del Sur.

Las especulaciones públicas giraban en torno a él, pues la misma madre de la actriz cuestionó la presencia de Brian Hickerson y su hermano Zach, cuando Hayden Panettiere murió.

Las últimas declaraciones de Hayden Panettiere sobre Brian Hickerson

Luego de que pasaron seis años de la detención de Brian Hickerson que lo llevó a vivir libertad condicional por un año por la violencia doméstica a Hayden Panettiere, la actriz dijo haberlo perdonado.

Las últimas declaraciones que la actriz tuvo sobre Hickerson fueron que creía que la gente podía cambiar y que el último tiempo lo estaba viviendo desde el perdón.