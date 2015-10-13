En diciembre del año pasado, Hayden Panettiere debutó como madre; sin embargo, no ha podido superar la depresión posparto y por ello ha ingresado de manera voluntaria a un centro que la ayude en su batalla.

El representante de la actriz, de 26 años de edad, emitió un comunicado que confirma que Hayden “está buscando voluntariamente ayuda profesional en un centro en el que actualmente lucha contra la depresión posparto. Ella le pide a los medios de comunicación que respeten su privacidad durante ese tiempo”.

Días antes, la actriz habló del tema durante su aparición en Live! con Kelly & Michael, donde explicó: “cuando te hablan de la depresión posparto crees que debes tener sentimientos negativos sobre tu hijo, o que quieres herirlo o lastimarlo. Nunca he tenido esos sentimientos. Es algo que, creo yo, necesita ser hablado. Las mujeres necesitan saber que no están solas”.

¡Suerte, Hayden!