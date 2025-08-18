¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2025 tras la eliminación de Ninel Conde? Así reaccionaron sus compañeros tras su salida del reality.

El domingo 18 de agosto, Ninel Conde -de 48 años de edad- se convirtió en la tercera eliminada del reality ¿será que las estrategias dentro de La Casa de los Famosos México 2025 cambiarán tras su salida?

¿Aaron Mercury predijo la eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 2025?

A través de las redes sociales se viralizó un video con el que se asegura que Aaron Mercury -de 24 años de edad- es todo un profeta.

Y es que Aaron Mercury predijo que Ninel Conde sería la eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

En una conversación con Ninel Conde, Aaron Mercury le cuestionó sobre qué haría al llegar a su casa, comentario que le molestó a la actriz.

Pero usuarios lo han visto como una predicción de Aaron Mercury.

AARON MI PATRON Y EL DE TODO MÉXICO🫦#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xgjBrLydcw — karen (@gothicherie) August 18, 2025

En La Casa de los Famosos México 2025, Cuarto Día llora la salida de Ninel Conde

Los integrantes de Cuarto Día no podían creer que Ninel Conde era la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que se vieron visiblemente afectados tras la decisión del público, ya que se encontraban seguros que Ninel Conde sería salvada por sus fans.

Cabe recordar que es la primera vez que el Cuarto Día se despide de uno de sus integrantes, después de que pensaban que eran los favoritos.

Elaine Haro -de 22 años de edad- fue una de las más afectadas por la salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Elaine Haro no dejó de llorar porque Ninel Conde había sido la tercera eliminada.

Los sentimientos de Elaine Haro se incrementaron y es que ella tenía la salvación y no la ocupó con Ninel Conde.

Pero Priscila Valverde -de 24 años de edad- le recordó que se trata de un juego y que ya verán a Ninel Conde cuando salgan de La Casa de los Famosos México 2025.

Pese a que Ninel Conde tomó muy bien su salida de La Casa de los Famosos México 2025, se rompió al ver a Elaine Haro llorando.

Ninel Conde señaló que si le dolía ver a Elaine Haro destrozada por su salida, ya que lograron hacer un gran vinculo dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

En su conversación, Ninel Conde lamentó que no pudiera estar con Elaine Haro en su cumpleaños.

Ninel Conde agradecida de su salida de La Casa de los Famosos México 2025

Aunque sus compañeros se mostraron sorprendidos con su salida, Ninel Conde se mostró agradecida.

Y es que a través de su cuenta de X escribió el mensaje “Amén”.

En su primera entrevista, Ninel Conde se mostró confiada de que era el momento en el que tenía que salir de La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde destacó que para ella era un gran reto entrar a La Casa de los Famosos México 2025 y se mostraba segura de que le esperaban cosas mejores fuera.

Amén … 💖👌🏻🤠 — Ninel Conde (@Ninelconde) August 18, 2025

Integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 hacen su clásica ceremonia de despedida a Ninel Conde

Como con los dos de sus compañeros eliminados, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 hicieron su clásico ritual de despedida.

En esta ocasión hicieron su ritual para despedir a Ninel Conde luego de que se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.