Joanna Vega-Biestro -de 44 años de edad- no pudo evitar opinar en contra de “las actitudes” de Alexis Ayala.

Esto después de que el actor de nueva cuenta diera de qué hablar en la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.

Joanna Vega-Biestro reprueba comentarios y actitudes de Alexis Ayala

Joanna Vega-Biestro y los presentadores de Sale el Sol hablaron del posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2025.

Esta última es la dinámica del programa en la que Alexis Ayala suele ser el más odiado o el más amado entre los habitantes y del público dele programa.

Alexis Ayala en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Este último posicionamiento en especial no fue la excepción a la regla, pues Alexis Ayala fue duro y contundente con Dalilah Polanco.

Sin embargo hubo muchos que, como Joanna Vega-Biestro, más que palabras directas interpretaron faltas de respecto contra la actriz.

De acuerdo con la presentadora de Sale el Sol, Alexis Ayala cruzó la línea de la educación.

“Aunque muchos lo defiendan, Alexis sí ha sido agresivo, y no solo con mujeres. No es un tema de género” Joanna Venga Biestro

Y es que cabe recordar que han sido por los posicionamientos que Alexis Ayala ha sido señalado por violencia verbal contra las mujeres de La Casa.

Joanna Vega-Biestro asegura que Alexis Ayala tiene un patrón muy marcado de violencia en contra de todos los habitantes que no sean de su equipo.

“Aunque algunos digan que es parte de su carácter o del juego, lo que vemos es que hay un patrón de agresividad que se repite con varios compañeros”, finalizó la presentadora.

Alexis Ayala y su posicionamiento con Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025

Las actitudes de Alexis Ayala no fueron lo único que Joanna Vega-Biestro cuestionó del actor en La Casa de los Famosos México 2025.

La presentadora también puso sobre la mesa el hecho de que el actor haya reclamado a la actriz por un comentario que no hizo.

Esto después de que se exhibiera en el cine a Shiky diciendo que Alexis Ayala era como un león moribundo.

Sin embargo, lo que molestó a Alexis Ayala es que Dalilah Polanco se haya reído de un tema delicado como lo es la muerte.

En este sentido, Joanna Vega-Biestro cuestionó el por qué Alexis Ayala se fue contra la actriz y no contra Shiky.