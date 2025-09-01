Facundo -de 47 años de edad- se olvidó de las rimas para posicionarse en contra de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025.

Dejándonos uno de los posicionamientos más violentos y directos de La Casa de los Famosos México 2025, hasta el momento.

Facundo se posiciona frente a Alexis Ayala por “malvibroso” en La Casa de los Famosos México 2025

Facundo y Alexis Ayala -de 60 años de edad- tienen una cantada rivalidad dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que ambos aprovechan los domingos de posicionamientos para decirse cara a cara sus verdades.

“Cuando hay gritos estás tú metido”, @facufacundo se posiciona contra @ayalaalexis



"Cuando hay gritos estás tú metido", @facufacundo se posiciona contra @ayalaalexis

— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 1, 2025

El domingo 31 de agosto, Facundo se olvidó de las rimas y el rap para enfrentar a Alexis Ayala y llamarlo el “malvibroso” de La Casa de los Famosos México 2025.

“Alexis, yo, lo primero que dije al entrar a esta casa fue que quería generar contenido que la gente se divirtiera sin tener que estarnos peleando, y creo que tu te has tomado esto muy en serio, como si fuera una guerra y decidiste tomar el lado oscuro.” Facundo

Facundo no se guardó nada y continuó sus estocadas contra Alexis Ayala, acusándolo de violento y hasta de falto de valor.

“Yo me di cuenta que no es que seas violento con las mujeres, es que eres agresivo con todos los del cuarto Día. Sin embargo, yo sigo pensando que podríamos generar cosas divertidas sin tener que gritarnos ni tirarnos esta mala vibra. Entiendo tu personaje y entiendo por qué estás aquí, porque eres el único que genera eso en esta casa.” Facundo

Facundo se posiciona frente a Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (Tomada de video)

Asimismo, Facundo condenó que en los pocos momentos en donde se respira violencia en La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala esté presente.

“El 90% de cuando hay gritos o como violencia, estás tu metido. Yo creo que tu personaje está muy chido, pero mal vibra mucho la casa. Hasta veo que presionas a los de tu cuarto para que no se lleven con nosotros.” Facundo

Finalmente, y volviéndose el argumento más fuerte del posicionamiento del domingo 27 de agosto, Facundo acusó a Alexis Ayala de amenazarlo con golpearlo.

“Y hay una indicación que digo ‘se acabó la batalle ya gané’. Es cuando me amenazan de que me van a madrear, y tu ya me amenazaste que me estoy metiendo al callejón de los madrazos.” Facundo

Facundo se posiciona frente a Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (Tomada de video)

Alexis Ayala le niega a Facundo la amenaza de golpearlo en La Casa de los Famosos México 2025

Alexis Ayala no soportó las acusaciones de Facundo en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2025.

“Qué lastima que no te pusiste a rimar. No sé qué te da la calidad moral o el valor moral para poder calificar a una persona, de mi dijiste también que yo tenía un corazón malo; no Facundo, tengo un corazón bueno, fuerte, el de un león.” Alexis Ayala

Además, lo exhibió por ser igual de agresivo con Aaron Mercury dentro del reality show.

“También dijiste que quien no merecía vivir esta vida, era Aaron, y eso no lo hace alguien de buen corazón”, recordó al público y habitantes.

Finalmente, la discusión entre Facundo y Alexis Ayala continuó entre reclamos por gritos y amenazas.

“Aquí el lacroso que dices, eres tú, pero me gusta seguir jugando contigo”, respondió el villano de telenovelas.

“Me gusta que a mi no me grites”, terminó de decir Facundo.