Facundo dice que Alexis Ayala -de 60 años de edad- está haciendo de La Casa de los Famosos México 2025 un culto.

“Están idiotizados”, aseguró Facundo -de 47 años de edad- sobre los miembros del cuarto noche.

Facundo saliendo de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Esto dijo Facundo sobre el culto que Alexis Ayala está haciendo de La Casa de los Famosos México

De acuerdo con Facundo, Alexis Ayala está haciendo de La Casa de los Famosos México 2025 un culto.

Y es que Facundo aseguró que los miembros del cuarto noche “están idiotizados” con las guías de Alexis Ayala.

Incluso el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 reveló que los que siguen al actor tendrían una especie de mantra relacionada con su cuarto.

“Yo siento que es como un culto ese cuarto, sabes qué dicen: ‘mente en el cielo, pies en la tierra, corazón en la luna’”. Facundo

Pero aunque estas actitudes no sean del agrado del conductor y comediante, no demérito los esfuerzos del actor por ganar el reality show.

Pues Facundo aceptó que Alexis Ayala ha llevado por buen camino a los integrantes del cuarto noche en La Casa de los Famosos México 2025, especialmente a los más jóvenes.

Ya que antes de comenzar a proponerles dinámicas para ganar popularidad fuera del programa, Alexis Ayala se los ganó llenándolos de confianza en sí mismos.

Por lo que finalmente, Facundo aseguró que los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 no traicionaran la lealtad que le tienen a Alexis Ayala.

“Ya lo respetan mucho”, aseguró Facundo sobre el lugar que tiene el actor en La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo admitió que generó malas vibras en La Casa de los Famosos México 2025

Además de decir que Alexis Ayala está haciendo de La Casa de los Famosos México 2025 un culto, Facundo admitió que él también generó malas vibras.

Y es que tras acusar de “lacras” a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, aseguró que el reality show los orilla constantemente a la polémica.

Por lo que los posicionamientos y las películas de lo que creían decir en privado, Facundo aseguró que eran toda una pesadilla.

Mientras tanto, integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 tendrán que seguir aguantando las estrategias, pues la fecha para que termine el reality show es lejana.