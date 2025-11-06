Muere Alejandro Vega Torra, padre de Joanna Vega-Biestro, de 44 años de edad; la conductora se enteró de la terrible noticia en vivo en Sale el Sol.

Ana María Alvarado -de 56 años de edad- confirmó la noticia en Sale el Sol y entre lágrimas lamentó la muerte del padre de Joanna Vega-Buestro.

¿De qué murió el padre de Joanna Vega-Biestro? Se enteró en vivo de la noticia

Ana María Alvarado dio la lamentable noticia de la muerte de Alejandro Vega Torra en compañía de sus compañeros de Sale el Sol.

Joanna Vega-Biestro ya se encontraba trabajando cuando le llamaron para darle la noticia, por lo que de inmediato se ausentó del programa.

¡Lamentablemente hace unos minutos nos confirmaron la terrible noticia del

fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Joanna Vega-Biestro, el señor Alejandro Vega Torra! 🙌🏻😢🕊️



¡Enviamos nuestras condolencias a todos los familiares y amigos! Descanse en paz.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro.

La conductora no se ha pronunciado por la muerte de su padre y horas antes de la noticia apareció en su sección “Pájaros en el alambre”.

Imagen Televisión lamentó la muerte del padre de Joana Vega-Biestro y compartió un mensaje en sus redes sociales para despedir a Alejandro Vega Torra.

“Grupo Imagen lamenta el sensible fallecimiento de don Alejandro Vega Torra, padre de nuestra querida compañera Joanna Vega-Biestro”. Grupo Imagen

Imagen televisión lamentó la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro (X/@ImagenTVMex)

Joanna Vega-Biestro estaba en vivo cuando se enteró de la muerte de su padre

Horas antes de que se confirmara la muerte de Alejandro Vega Torra, Joanna Vega-Biestro inició sus labores y compartió algunas historias en Instagram.

Joanna Vega-Biestro estuvo con Dalilah Polanco -de 53 años de edad- quien fue invitada de Sale el sol.

Incluso, Joanna Vega-Biestro y Dalilah Polanco fueron víctimas de una broma de Mauricio Mancera, de 42 años de edad, quien las espantó en su camerino.

Amigos y compañeros de Joanna Vega-Biestro le enviaron el pésame y los conductores de Sale el sol le enviaron un mensaje de cariño.

“Toda tu familia de Sale el Sol, toda la familia de Imagen Televisión está contigo y con los tuyos en estos momentos tan difíciles”, dijo Mauricio Mancera en nombre de sus compañeros.