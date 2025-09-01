Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo, se lanza contra Alexis Ayala y dice que “es realmente malo” como persona.

Esto después de la discusión que Facundo -de 47 años de edad- y Alexis Ayala protagonizaron en La Casa de los Famosos México 2025.

Esmeralda Palacios asegura que Alexis Ayala es “malo”, justo como lo dijo Facundo

Alexis Ayala -de 60 años de edad- y Facundo tuvieron un enfrentamiento durante el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2025.

Discusión en la que Facundo le dijo al actor: “Eres agresivo con todos los del Cuarto Día, cuando hay gritos o violencia estás tú metido“.

Facundo se posiciona frente a Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (Tomada de video)

Fue la respuesta de Alexis Ayala la que no le gustó a Esmeralda Palacios, quien usó sus historias de Instagram para pronunciarse al respecto.

Claramente se puso del lado de Facundo, asegurando que todos los miembros del cuarto Noche son personas “malas”.

En una segunda historia, Esmeralda Palacios arremetió contra el actor: “Alexis es realmente malo”.

Del mismo modo lanzó una crítica a la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025 por haber salvado al actor de las eliminaciones.

De acuerdo con la ex de Facundo, en la actualidad a las personas les gusta el contenido que, supuestamente, dan personas como Alexis Ayala.

“Tristemente es lo que le gusta a la gente. Malos ratos, malos tratos”. Esmeralda Palacios

Por lo que Esmeralda Palacios le dio la razón a su ex Facundo de lo que le dijo a Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025.

Esmeralda Palacios asegura que Alexis Ayala es “malo” (Instagram | Capturas de pantalla)

“No defiendas lo indefendible”, le dicen a Esmeralda Palacios por hablar a favor de Facundo

Fans de La Casa de los Famosos México no dejaron pasar las palabras de Esmeralda Palacios, por lo que la ex de Facundo terminó igual de criticada que el comediante.

Sus publicaciones de Instagram se llenaron de comentarios diciéndole que su ex tampoco “es tan buena persona como presume”.

Más que nada por haber hecho chistes del cuerpo de Mariana Botas y aventar agua fría a Elaine Haro mientras se bañaba .

Además de que criticó la vida personal de esta última diciendo que “ya estaba paseadita”, comentario que no fue del agrado de los fans.

Por lo que en redes le recalcaron a Esmeralda Palacios que Facundo también ha sido violento con las mujeres de La Casa de los Famoso México 2025.