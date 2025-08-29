Sin saberlo, Alexis Ayala -de 60 años de edad- inauguró su propio programa y espacio en La Casa de los Famosos México 2025.

Como en el pasado y presente sexenio presidencial en México, Alexis Ayala se dirige todas las mañanas a los televidentes.

Alexis Ayala y su “mañanera” en La Casa de los Famosos México 2025

Ya sea desde el jardín, la sala, su cuarto o fuera del vestido, Alexis Ayala tiene el hábito de hablar durante minutos a las cámaras que lo rodean.

Siendo que esta singular mañanera se ha convertido en una de las secciones favoritas del público y de los fans del cuarto Noche.

Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

En estos monólogos el actor suele hablar de lo que ha estado aconteciendo en los últimos días.

Sobre todo después de galas importantes como las de eliminación, nominados y robo de salvación.

Ha sido por medio de estas “mañaneras” que Alexis Ayala ha logrado conectar con el público gracias a su manera de ver la vida.

Fans consideran que la experiencia del actor le permite hablar siempre con consejos de vida.

Siendo que en su última mañanera Alexis Ayala habló de lo orgulloso que se siente de haber terminado como miembro del cuarto Noche.

Alexis Ayala: El habitante más querido y odiado de La Casa de los Famosos México 2025

Desde su anuncio como habitante de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala fue una personalidad que desató opiniones opuestas.

Por lado de quienes reconocen su calidad artística y trayectoria profesional, así como los que creyeron que era “demasiado mayor” para el proyecto.

Estando en la placa de nominados Alexis Ayala ha demostrado ser de los favoritos, regresando a La Casa de los Famosos México por tres semanas seguidas.

Entre los habitantes, Alexis Ayala también ha sido motivo de quejas al ser señalado como un hombre “grosero” y “violento”.

Mientras que los integrantes de su equipo lo ven como una figura paterna y de consejo en La Casa de los Famosos México 2025.