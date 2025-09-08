La Casa de los Famosos México 2025 empieza su séptima de competencia con grandes sorpresas que cambiará el rumbo de algunos de sus integrantes.

Este lunes 8 de septiembre, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se enfrentarán a la fusión, que marcará el inicio del juego individual.

Alexis Ayala pide al Cuarto Noche no rechazar a los que quedan de Cuarto Día en La Casa de los Famosos México 2025

Tras seis semanas solo quedan tres integrantes de Cuarto Día, por lo que se vienen unas semanas complicadas para ellos en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Alexis Ayala -de 59 años de edad- les pidió a Cuarto Noche no rechazar a los que quedan de la otra habitación.

Y es que ahora que se acerca la recta final de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala cree que no deberían excluirlos y es que sabe que podrían estar bajoneados ahora que solo quedan tres de ellos.

Aunque dejó en claro que seguirán jugando con Cuarto Noche, consideró que es importante ser solidarios con ellos y convivir con ellos en el día a día.

Cabe recordar que desde hace unas semanas Cuarto Día saben que no son los favoritos del publico y saben que pueden salir en cualquier momento.

Dalila Polanco sabe que Facundo bromeó al decir que Cuarto Día está viral

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo -de 47 años de edad- señaló que Cuarto Día esta viral.

Sin embargo, Dalilah Polanco -de 47 años de edad- tiene claro que ese comentario del conductor fue totalmente de broma.

Y es que luego de que sus compañeros de Cuarto Día han ido abandonando la competencia, están seguros que ellos son los que siguen.

Es por ello por lo que se han propuesto disfrutar del tiempo que les quede en La Casa de los Famosos México 2025.

¿Shiky hace las paces con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025?

La salida del conductor Facundo movilizó a los integrantes de Cuarto Día y es que pensaban que tenía un gran apoyo fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

Ahora que saben que se acerca la recta final, Shiky -de 53 años de edad- hizo las paces con Alexis Ayala y se funaron en un abrazo.

Y es que consideraron que una cosa va a ser la convivencia dentro de La Casa de los Famosos México 2025 y otro el tema de las nominaciones.

Shiky no puede creer que continúe en La Casa de los Famosos México 2025

Tras quedarse una semana más en La Casa de los Famosos México 2025, Shiky se mostró sorprendido de que no haya sido eliminado.

Y es que Shiky compartió que se encontraba seguro de que sería el eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Ya que se encontraba en la placa con personalidades muy fuertes y creía que no lo iba a salvar el público.

Es por ello por lo que Shiky se mostró que si haya tenido el apoyo del publico y siga en La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo Tamez de Nigris chulea a Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025

En las redes sociales se viralizó el video en el que Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- chulea el atuendo de Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Aldo Tamez de Nigris cree que a Elaine Haro -de 22 años de edad- le queda muy bien los atuendos al estilo mexicano.

Elaine Haro le recordó a Aldo Tamez de Nigris que tiene un show enfocado en el regional mexicano y es que es la música que le gusta.