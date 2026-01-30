Imelda Garza Tuñón -de 29 años de edad- vivió episodios de violencia con su esposo Julián Figueroa.

A dos años de la muerte de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón contó que padece secuelas en el oído tras ser agredida físicamente por el cantante.

Imelda Garza Tuñón revela que fue golpeada por Julián Figueroa

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- Imelda Garza Tuñón confirmó que Julián Figueroa la llegó a golpear durante su relación.

Imelda Garza Tuñón contó que en una ocasión, Julián Figueroa tuvo un arranque de celos y la golpeó, provocando que se lesionara el oído.

“Hubo agresiones físicas, de hecho tengo una cosa del oído que me quedó, que pierdo el equilibrio (…) porque me dejó dañados los cristales que tengo dentro del oído una vez que me agarró porque estaba celoso” Imelda Garza Tuñón

A pesar de las secuelas físicas que le dejó las agresiones de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón insiste en que Julián Figueroa era “una buena persona”.

Presuntamente, en otra ocasión, Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón pelaron y el cantante golpeó en el rostro a su esposa, dejándole un moretón.

¿Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa se iban a divorciar? La cantante responde

Marco Chacón, padrastro de Julián Figueroa, aseguró que Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa ya habían empezado el tramite para divorciarse.

Incluso, Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa ya no dormían justos, según Marco Chacón.

Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa (Instagram/@imetunon)

Imelda Garza Tuñón negó que estuviera separada de Julián Figueroa y retó a Marco Chacón a que mostrara pruebas de su supuesta separación.

“Tampoco sabía yo (sobre el divorcio)una vez más Marco miente deliberadamente, porque yo nunca solicité un divorcio y pues esto cae en falsedad de declaraciones, lo invito a que traiga las pruebas” Imelda Garza Tuñón

La cantante también negó que haya pedido la casa de ‘las Palmas’ en Cuernavaca a Julián Figueroa como parte de un acuerdo de divorcio.

Esta propiedad fue un regalo de Joan Sebastian a Julián Figueroa y ahora es parte de la herencia de su hijo.