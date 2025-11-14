Tras filtrarse un audio de José Julián, de 8 años de edad, asegurando que Maribel Guardia es “una mujer horrible”, Imelda Garza Tuñón tomará acciones legales.

A través de su cuenta de Instagram, Imelda Garza Tuñón, de 28 años de edad, expresó su molestia con la persona que filtró el audio de su hijo así como con los medios que lo replicaron.

Recordando que José Julián es menor de edad, la actriz de teatro informa que procederá conforme a la ley.

“Voy a proceder legalmente en contra de la persona que entregó el material de audio donde se escucha la voz de mi hijo así como en contra de los medios que lo comparten puesto que en este momento se encuentra protegido legalmente y, al ser menor de edad, no se puede hacer absolutamente ningún uso de un material que pueda afectar su integridad” Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza Tuñón tomará acciones legales en contra de quienes compartieron el audio de su hijo (@imetunon / Instagram)

La filtración, además de causarle molestia a la exnuera de Maribel Guardia, de 66 años de edad, le arruinó el plan de publicar las fotografías de su Halloween.

“Y yo quería subir las fotos de Halloween hoy”, remata. Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza Tuñón tiene listo su testamento (@imetunon / Instagram)

Filtran audio de José Julián, hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa

Esta semana, en diversas plataformas de Internet así como en medios sociales, circuló un audio de José Julián, hijo de Imelda Garza Tuñón y el fallecido Julián Figueroa.

El audio ventila una conversación entre José Julián y su mamá Imelda Garza Tuñón.

El niño expresa estar contento ahora que se encuentra al lado de su mamá y alejado de Maribel Guardia, su abuela.

En un momento de la conversación, Imelda Garza Tuñón pregunta a su hijo si desea ver a su abuela, ante esto, José Julián da un ‘no’ por respuesta y se desboca.

Maribel Guardia con José Julián e Imelda Garza-Tuñón. (Especial)

El menor de edad dice no querer a su abuela porque “es una mujer mala” y “cruel”, incluso comienza a llorar por lo que su madre intenta tranquilizarlo.

La actriz le asegura que no verá a Maribel Guardia si no lo desea así como le pide no expresarse de esa manera de su abuela ya que esta “tiene corazón”.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha expresado su sentir sobre las palabras de su nieto, a quien dice no presionara para que se reúna con ella.

En pasadas entrevistas, la veterana actriz lo ha dejado claro, no presionará al niño, pero no dejará de ver por su bienestar.