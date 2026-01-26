Ha pasado un año de la pelea legal y mediática entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia, pero la guerra de declaraciones continúa.

Imelda Garza Tuñón -de 29 años de edad- otorgó una entrevista a Gustavo Adolfo Infante donde arremetió contra Maribel Guardia.

Imelda Garza Tuñón hace fuertes declaraciones sobre Maribel Guardia

Según Imelda Garza Tuñón, los abogados de Maribel Guardia -de 66 años de edad- han obstaculizado el proceso legal que mantienen desde hace un año y esto ha evitado que haya una resolución.

“Lo que sucede es que no dejan que avance el proceso, porque ponen como piedritas y piedritas para que no avance” Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza Tuñón reitera que Marco Chacón se “ensañó” con ella tras descubrir que mantenía una relación de 2 años con una alumna llamada Lili.

La cantante acusa a Maribel Guardia de provocarle daños psicológicos irreversibles a su hijo de 8 años.

Presuntamente, el menor presenta terrores nocturnos y problema de apego tras ser separado de Imelda Garza Tuñón en enero de 2025.

“El estudio dice claramente que el niño sí está sufriendo, tuvo secuelas de lo que pasó. Dice claramente que fue a raíz de la separación de su madre” Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza tuñón acusa a Marco Chacón de quedarse con la herencia de Julián Figueroa

Las declaraciones de Imelda Garza Tuñón contra Maribel Guardia y Marco Chacón continuaron en un video que compartió en Instagram.

La también actriz asegura que Marco Chacón sigue siendo albacea de la herencia de Julián Figueroa.

Por lo que le corresponde pagar los gastos de su hijo con los bienes que dejó Julián Figueroa, pero esto no ha ocurrido.

“Aquí a quien le estamos reclamando es al señor Marco Chacón que es el albacea y el albacea es quien administra los bienes que dejó Julián y no se está haciendo cargo” Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza Tuñón asegura que su hijo tiene un nivel de vida elevado, el cual está sosteniendo con su trabajo y con ayuda de su padres, así como el de su abuela.

La cantante mostró una imagen de los ingresos que obtiene mensualmente y aseguró que 60 mil pesos no son suficientes para mantener al menor .