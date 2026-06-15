Aaron Mercury confesó sentir un profundo dolor tras la muerte de Oliver Tree, con quien mantenía una estrecha amistad de más de diez años.

“Lo último que hablamos fue justo de que le había mandado un videíto de: ‘Oye, ¿qué te parece si subimos este?’. Era uno de un antro donde movíamos la cabeza y era otro donde él me mandó sus clips para decir que según él había chocado mi coche” Aaron Mercury

El influencer mexicano reveló que su última conversación con Oliver Tree ocurrió días antes del accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, y estuvo llena de bromas, planes futuros y apoyo mutuo.

Aaron Mercury compartió que aún conserva varios videos inéditos junto a Oliver Tree, reflejo de una relación que trascendió lo profesional y que hoy recuerda como un vínculo fraternal imborrable.

Aaron Mercury revela su última conversación con Oliver Tree antes de la tragedia (Agencia México )

Esta fue la última conversación que tuvo Aaron Mercury con Oliver Tree antes de la tragedia

La última conversación entre Aaron Mercury y Oliver Tree ocurrió poco tiempo antes de la muerte del cantante en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.

Aaron Mercury compartió que su última plática se caracterizó por ser una charla cotidiana centrada en su amistad y en proyectos futuros.

Durante la llamada, Oliver Tree tuvo el detalle de saludar a Luca de la Torre (hijo de Arath de la Torre), quien es un gran admirador del artista.

“La última conversación nada más tomé una llamada justo en un llamado y hasta saludó a Luca porque Luca era fan” Aaron Mercury

Aaron Mercury mencionó que sus últimas conversaciones con Oliver Tree se centraron en la revisión de videos inéditos que habían grabado juntos para sus redes sociales.

El influencer mexicano le envió algunos clips editados para decidir cuáles publicar, incluyendo uno en un antro donde ambos movían la cabeza y otro que era una broma sobre Oliver chocando el coche de Aaron.

Aaron Mercury describió sus últimas conversaciones con Oliver Tree como algo trivial y lleno de bromas, asegurando que no percibió ninguna señal de que algo estuviera mal.

Oliver Tree se mostraba entusiasmado por seguir apoyando a Aaron en sus sueños y continuar colaborando en nuevos proyectos.

Aaron Mercury mencionó que, debido a su estrecha amistad con Oliver Tree, hablaban prácticamente todos los días.

“No, la verdad es que no. Hablábamos de cosas más triviales. Hablábamos prácticamente todos los días y teníamos llamadas. Era de: ‘Oye, tenemos otros videítos que subir’. Lo último que le mandé fueron unos videos editados para ver cuándo los subíamos. Ese era el plan” Aaron Mercury

Aaron Mercury confiesa que tiene varios videos inéditos con Oliver Tree

Aarón Mercury y Oliver Tree mantuvieron una amistad estrecha por más de 10 años, la cual trascendió el ámbito profesional para convertirse en un vínculo familiar.

El influencer recordó que, desde su primera llamada telefónica, Oliver le mostró un apoyo incondicional, diciéndole: “quiero que cumplas tu sueño”.

“Me acuerdo desde la primera vez que hablé con él. Fue así de que: ‘Quiero que cumplas tu sueño’. Entonces él me apoyó en todo eso, pero la verdad es que no me lo creo” Aaron Mercury

Para Aaron Mercury su relación con Oliver Tree no se limitó a lo laboral, describiéndolo como un hermano que lo integró a su mundo artístico y personal.

Aaron Mercury confesó que cuenta con material inédito junto con Oliver Tree y es que su objetivo era mantener su presencia conjunta ante sus seguidores.

Tras el fallecimiento de su amigo, el influencer confesó sentirse confundido y no saber qué hacer exactamente con todos esos videos guardados.

“Ya hasta le dije a otros que yo tengo muchos videos con él porque planeamos hacer muchas cosas más e irlo subiendo con el tiempo como para que siguiéramos juntos. Pero bueno, no sé qué hacer con todos esos videos, la verdad” Aaron Mercury

El influencer envió a Oliver varios videos ya editados justo antes de la tragedia para decidir las fechas de publicación, ya que planeaban realizar “muchas cosas más” en el futuro cercano.

El plan principal era ir subiendo estos videos con el tiempo para que el público percibiera que seguían pasando tiempo juntos y colaborando de manera constante.