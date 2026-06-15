El choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio de 2026, donde murieron Oliver Tree, Gaspi y cuatro personas más, ha generado especulaciones tras viralizarse un video del impacto.

En las imágenes se observa cómo una aeronave intercepta a la otra desde la cola en un ángulo de 45 grados, lo que ha llevado a cuestionar si fue un accidente.

Autoridades de Brasil analizan grabaciones y restos de los helicópteros para esclarecer las causas del accidente en el que murió Oliver Tree, mientras el debate crece en redes sociales.

Footage has emerged showing two helicopters colliding mid-air over Rio de Janeiro's Recreio dos Bandeirantes neighborhood. Six people were killed, including singer Oliver Tree. pic.twitter.com/iMczZkmYKu — Open Source Intel (@Osint613) June 15, 2026

Video sobre la muerte de Oliver Tree y Gaspi genera especulaciones sobre si fue un accidente

El choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, donde perdieron la vida Oliver Tree y Gaspi, ha sido reportado por las autoridades y los medios de comunicación como un trágico accidente aéreo.

Sin embargo, existen ciertos elementos que han generado dudas y han llevado a una investigación exhaustiva sobre las causas exactas del siniestro.

A través de las redes sociales se viralizó un video donde se observa que el helicóptero donde viajaban Oliver Tree y Gaspi volaba a una velocidad normal.

Mientras que la otra aeronave (tripulada únicamente por el piloto) lo interceptó a toda velocidad desde la parte trasera (“desde la cola”) en un ángulo de 45 grados hacia la izquierda.

Accidente aéreo en Brasil donde murió Lucas Frota, Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale. (Tercio Teixeira/AFP / AFP)

Esta trayectoria hizo que fuera imposible para los ocupantes de la primera nave advertir la presencia del otro helicóptero antes del impacto.

Esto ha provocado que surjan algunas versiones que cuestionen si de verdad se trató de un accidente o hay algo detrás de este suceso.

Aunque los reportes iniciales lo califican como un accidente, las autoridades aún trabajan en determinar las causas finales y no han descartado ninguna hipótesis mientras analizan los videos de seguridad y los restos de las aeronaves.

Lo que se sabe del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro donde murieron Oliver Tree y Gaspi

El choque de los dos helicópteros donde murieron Oliver Tree y Gaspi, ocurrió el domingo 14 de junio, aproximadamente a las 8:59 a. m. hora local.

El incidente tuvo lugar en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, mientras las naves realizaban vuelos de traslado hacia la Costa Verde y la sierra fluminense.

Los helicópteros colisionaron en pleno vuelo a una altura estimada de 100 metros, dejando un saldo de seis personas fallecidas:

Oliver Tree Nickell (32 años): Cantante y productor estadounidense famoso por éxitos como “Life Goes On”. Gaspar “Gaspi” Prim Díaz (23 años): Youtuber argentino con millones de seguidores. Lucas Vignale (27 años): Cineasta y productor argentino que trabajó con artistas de renombre como Bizarrap y Nicki Nicole. Lucas Brito Chaves (Lucas Frota): DJ y productor brasileño que residía en Miami. Alexandre Souza: Piloto de una de las aeronaves. Carlos Marsillac: Piloto que se encontraba solo en la segunda aeronave involucrada.

Tras la colisión, una de las unidades se desplomó sobre un estacionamiento privado de una agencia de vehículos eléctricos.

El impacto provocó un incendio que consumió cerca de 20 automóviles eléctricos. Además, diversos fragmentos de las aeronaves salieron proyectados hacia edificios residenciales y comerciales cercanos.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, confirmó que se han recolectado grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para ser analizadas por los peritos y determinar las causas exactas, dado el desconcierto que genera un choque entre pilotos tan experimentados.