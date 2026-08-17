La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años provocó una ola de homenajes en Hollywood, entre ellos el de Emma Roberts, quien la recordó con emotivas fotografías en Instagram.

“Descansa en paz, mi dulce amiga. Eres tan amada y te extrañaremos por siempre” Emma Roberts

Hayden Panettiere y Emma Roberts compartieron créditos en Scream 4 (2011), donde Roberts interpretó a Jill Roberts y Panettiere dio vida a Kirby Reed, uno de los personajes más icónicos de la saga.

El mensaje de despedida de Emma Roberts se suma a las múltiples reacciones de colegas y amigos que destacaron su talento en producciones como Heroes y Nashville.

Emma Roberts despide a Hayden Panettiere tras muerte con un emotivo mensaje (@emmaroberts / Instagram)

Emma Roberts recuerda a Hayden Panettiere tras su muerte

Emma Roberts escribió un mensaje de despedida a Hayden Panettiere a través de su cuenta de Instagram, junto a imágenes en donde ambas aparecen juntas, mismas con las que rindió homenaje a quien fuera su compañera de reparto y amiga.

Emma Roberts y Hayden Panettiere compartieron créditos en Scream 4, estrenada en 2011, en la cinta, Roberts interpretó a Jill Roberts, mientras que Panettiere dio vida a Kirby Reed, uno de los personajes más recordados de la franquicia.

Emma Roberts despide a Hayden Panettiere tras muerte con un emotivo mensaje (@emmaroberts / Instagram)

La despedida de Emma Roberts se suma a los numerosos homenajes que figuras de Hollywood han dedicado a Hayden Panettiere tras conocerse su fallecimiento.

Cabe mencionar que Hayden Panettiere también fue recordada por sus papeles como Claire Bennet en Heroes y Juliette Barnes en Nashville.