La muerte de Hayden Panettiere el 16 de agosto de 2026 reavivó recuerdos de su amistad con Paris Hilton, con quien compartió años de intensa exposición mediática en Hollywood.

Hayden Panettiere, entonces de 17 años, frecuentaba junto a Paris Hilton el club Les Deux, epicentro de las celebridades en 2006 y 2007.

En sus memorias This Is Me: A Reckoning, la actriz describió a Paris Hilton como una “hermana mayor” y defendió su inteligencia frente a la imagen superficial.

Hasta ahora, Paris Hilton -de 45 años de edad-, no ha emitido un mensaje público sobre la muerte de Hayden Panettiere.

Hayden Panettiere publicó This Is Me: A Reckoning antes de morir en agosto de 2026 (Especial)

Así era la amistad de Hayden Panettiere y Paris Hilton

En su libro This Is Me: A Reckoning, Hayden Panettiere recordó aquellos años de amistad, y describió a Paris Hilton como una especie de hermana mayor, pues la actriz contó que siendo menor de edad asistió a muchas de las fiestas que Hilton organizaba y que, al principio, se sentía intimidada al compartir espacio con figuras como Paris o Lindsay Lohan.

Hayden Panettiere confesó que solía esconderse en un rincón para observar con asombro cómo las celebridades dominaban la sala, aunque con el tiempo comenzó a sentirse más aceptada dentro del círculo popular de Hollywood.

Aquella etapa coincidió con el éxito de Heroes, estrenada en septiembre de 2006 y con la compra del primer condominio de Hayden Panettiere en West Hollywood.

Al ser menor de edad, además, debía cuidar su imagen y evitar que los paparazzi la fotografiaran con bebidas alcohólicas, sobre todo porque era embajadora de Neutrogena.

Cabe señalar que mientras estrechaba su amistad con Paris Hilton, Hayden Panettiere comenzó a consumir anfetaminas por la presión de su trabajo en Hollywood.

¿Por qué Paris Hilton no ha hablado de la muerte de Hayden Panettiere?

Hasta el 17 de agosto, Paris Hilton no ha publicado un mensaje sobre la muerte de Hayden Panettiere; sin embargo, su silencio no permite concluir que haya olvidado a quien la actriz llegó a considerar una hermana mayor.

Por lo que habrá que esperar con el paso de los días, si es que la socialité escribe algo sobre la muerte de Panettiere o decide guardarse el luto para ella misma.