A pocas horas de haberse confirmado la muerte de Hayden Panettiere, evento que tuvo lugar el 16 de agosto de 2026, Selma Blair hizo una petición imposible.

Vía redes sociales, Selma Blair le expresó amor a Hayden Panettiere y, posteriormente, le suplicó quedarse.

“Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor“. Selma Blair

Las desgarradoras palabras quedaron expuestas en el Instagram de Panettiere, cuya última publicación data del 27 de julio de 2026, aquel día publicó una fotografía junto a su amigo, el actor Randall Slavin.

Selma Blair reacciona a la muerte de Hayden Panettiere (@haydenpanettiere / Instagram)

Hayden Panettiere y Selma Blair eran amigas cercanas

Selma Blair y Hayden Panettiere mantenían una amistad cercana y privada. Aunque no compartieron proyectos televisivos o cinematográficos, su vínculo se creó por cosas que tenían en común.

Ambas fueron sumamente abiertas al hablar sobre sus complejas batallas personales.

Selma Blair se sinceró sobre su esclerosis múltiple. Hayden Panettiere habló de su lucha contra la adicción y la depresión posparto, lo que generó una fuerte empatía y entendimiento mutuo alejado de las cámaras.

La relación se hizo más fuerte en 2023, año en el que murió el hermano menor de Hayden, Jansen Panettiere. En aquel momento difícil, Selma Blair estuvo presente; le brindó consuelo y contención emocional a la actriz.

Hayden Panettiere (@haydenpanettiere / Instagram)

En Hollywood su amistad era muy conocida, incluso fuera de él. Compartían códigos que las unían ante los ojos de los demás.

Selma Blair solía referirse a ella como ”whale tail" (cola de ballena), sobrenombre que hacía alusión a la faceta de Hayden Panettiere como activista por la conservación de ballenas y delfines.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de Hayden Panettiere. La autopsia concluyó este 17 de agosto de 2026; sin embargo, la investigación continúa activa.

Tras darse a conocer que el cuerpo de la la actriz no tenía signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte, la causa y la forma están pendientes.

Se realizarán estudios adicionales a la autopsia.