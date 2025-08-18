Gala Montes -de 25 años de edad- llegó a Supernova: Orígenes, donde desde la alfombra roja lanzó comentarios retadores a Alana Flores.

Sin duda, la pelea estelar de Gala Montes vs Alana Flores -de 24 años de edad- se mantiene como la más polémica y esperada de Supernova: Orígenes.

Gala Montes advierte a Alana Flores en Supernova: Orígenes que se va a “apendejar” con los golpes

Gala Montes y Alana Flores ya están en Supernova: Orígenes, aunque no se encontraron en la alfombra roja.

La primera en desfilar fue Gala Montes, quien lanzó una filosa advertencia a Alana Flores sobre lo que sentirá en el combate.

El influencer y host Berth Oh!, de 34 años de edad, entrevistó a Gala Montes en su paso por la alfombra roja de Supernova: Orígenes.

Donde le preguntó si se creía capaz de noquear a Alana Flores durante los tres rounds de 2 minutos que durará si pelea.

“Yo creo que eso sí se tiene que practicar y tampoco llevo tanto tiempo, pero sí se va a apendejar con los golpes un poquito”, declaró.

Algunos creen que Gala Montes está abusando de confianza por su físico ; incluso, en el último pesaje con Alana Flores se burló de esto comiendo pizza.

En este sentido, Gala Montes aseguró que aunque Alana Flores se mantiene invicta, la vencerá en Supernova: Orígenes “por el peso”.

Gala Montes vs Alana Flores en Supernova: Orígenes, horario de la pelea

Gala Montes y Alana Flores son la pelea estelar de Supernova: Orígenes. Estos son los detalles:

Horario: 22:30 horas (tiempo CDMX)

Lugar: Palacio de los Deportes

Dónde ver gratis: YouTube y TikTok de Supernova: Orígenes / DAZN

Las demás peleas y shows de Supernova: Orígenes se realizarán en el siguiente horario:

Pelea Mercedes Roa vs Milica: 19:30 horas

Presentación Christian Nodal: 20:00 horas

Pelea Westcol vs Mario Bautista: 20:30 horas

Presentación Gabito Ballesteros: 21:00 horas

Pelea Franco Escamilla vs Escorpión Dorado: 21:30 horas

Presentación María Becerra: 22:00 horas

Pelea Alana vs Gala Montes: 22:30 horas