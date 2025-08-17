Se reveló que hay más de 10 kilos de diferencia para la pelea entre Franco Escamilla vs Alex Montiel Escorpión Dorado en Supernova: Orígenes.

Uno de los combates estelares de Supernova: Orígenes será entre Franco Escamilla- de 44 años de edad- contra Alex Montiel.

Habrá más de 10 kilos de diferencia para la de Franco Escamilla vs Alex Montiel en Supernova: Orígenes

Este 16 de agosto, se llevó a cabo el pesaje de Supernova: Orígenes para ver si los peleadores que se subirán al ring cumplen con los pesos pactados.

Lo sorprendente fue que para el cruce de Franco Escamilla contra Alex Montiel hay más de 10 kilos de diferencia. El comediante y el youtuber dieron estas marcas en la báscula:

Franco Escamilla: 116 kilos / estatura 1.84 m

Alex Montiel Escorpión Dorado: 104 kilos / estatura 1.87 m

El pesaje que todos estaban esperando. Escorpión Dorado vs Franco Escamilla.#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/JtvOVkTXXg — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 16, 2025

Por lo que se espera un combate de peso completo entre Franco Escamilla contra Alex Montiel.

Durante el cara a cara del comediante con el youtuber hubo momentos algún intercambio de empujones amigables y un golpe bajo.

Para muchos existe una clara desventaja para Alex Montiel Escorpión Dorado contra Franco Escamilla por el peso.

En el boxeo el peso si influye mucho en los combates y en Super Nova: Orígenes también será fundamental, ya que afectará el rendimiento de los contendientes.

Franco Escamilla vs Alex Montiel Escorpión Dorado en Supernova: Orígenes (@supernovaboxing)

Alex Montiel Escorpión Dorado fue entrenado por Julio César Chávez para Super Nova: Orígenes, pero a Franco Escamilla no le preocupa

Durante la ceremonia de pesaje para Super Nova: Orígenes, se reveló que Alex Montiel Escorpión Dorado fue entrenado por el ex-boxeador Julio César Chávez, de 63 años de edad.

Al ser cuestionado sobre si le preocupaba ese factor, Franco Escamilla contestó con mucho humor y hasta prometió nocaut:

Me intimidaría el campeón, Julio César Chávez. Pero Polo Polo le pudo explicar chistes, pero no se le quita lo pendejo. Lo pudo haber entrenado Dios, pero no afecta. Franco Escamilla

Ante esto, Escorpión Dorado aseguró que él estaba arriba en las apuestas y que ganaría.

En tono bromista, Franco Escamilla y Escorpión dorado hablaron de su preparación para su pelea en Super Nova: Orígenes.

Franco Escamilla vs Alex Montiel Escorpión Dorado en Supernova: Orígenes (@supernovaboxing)

Incluso Franco Escamilla mencionó que no había dejado de fumar porque se tuvo que “nefearse por el bien de la trama” para darle ventaja a Escorpión Dorado.

Para darle sabor al encuentro, le preguntaron a Franco Escamilla y Alex Montiel qué sentían sobre que sus hijos verían el combate y si no se sentirían mal de ser humillados al perder en el ring.

A dicha pregunta, Franco Escamilla mencionó que solo llevó a sus hijos para que conocieran a su “hermanastro mayor”, el Escorpión Dorado.

Por su parte, Alex Montiel prometió a los hijos del comediante que no lo golpearía tan fuerte.