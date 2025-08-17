¿Gala Montes -de 25 años de edad- se burla de Alana previo a su pelea en Supernova: Orígenes? La actriz se comió una pizza durante la ceremonia del pesaje.

A unas horas de su pelea en Supernova: Orígenes contra Alana -de 24 años de edad-, Gala Montes revive la polémica por su peso y deja claro que no le importan las críticas.

Gala Montes se burla de Alana: En el pesaje oficial aparece comiendo una pizza

La pelea estelar de Supernova: Orígenes será la protagonizada por Gala Montes y Alana, por lo que desde hace varios días se viene encendiendo su enfrentamiento.

Gala Montes y Alana Flores. (@supernovaboxing)

A través de diversas declaraciones, Gala Montes y Alana han dejado claro que dejarán todo en el ring ya que ninguna quiere perder.

Sin embargo, Gala Montes encendió su pelea contra Alana al comer pizza durante su pesaje oficial para Supernova: Orígenes.

Esta acción de Gala Montes ha sido considerada como una burla para Alana, luego de que ella exhibió que su contrincante se negaba a bajar de peso como lo decía su contrato.

De acuerdo con Alana, se había estipulado que Gala Montes debería de bajar de peso para su pelea en Supernova: Orígenes y es que la diferencia de estatura es mucho.

Pero, Gala Montes negó está situación asegurando que ella no había aceptado esa condición debido a su estatura, pues no se pondría en riesgo para una pelea de exhibición.

Al final Alana aceptó pelear con Gala Montes pese a que ella se negó a bajar de peso, pero siempre argumentó que desde un principio se había estipulado esta condición.

Incluso insinuó que alguien había firmado por Gala Montes y por eso la actriz no estaba enterada de esta situación.

Alana amenazó con mostrar el contrato para demostrar que lo que decía era verdad y de esta manera desmentir a Gala Montes, sin embargo hasta el momento no lo ha hecho.

Pero el hecho de que Gala Montes se comiera una pizza en pleno pesaje fue considerado como una burla para Alana y lo que ha argumentado.

Cabe recordar que Alana marcó un peso de 55.6 kilos, mientras que Gala Montes pesó 68.5, por lo que hay casi 13 kilos de diferencia.

¡AH CARAY! 😳



Gala Montes sorprendió a todos comiendo una rebanada de Pizza en pleno pesaje.



Para la pelea entre Gala y Alana, habrá una diferencia de 13 kilos y 19 centímetros. 👀 pic.twitter.com/SdFQFZlqZA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 16, 2025

Alana parte como la gran favorita en su pelea contra Gala Montes en Supernova: Orígenes

La pelea de Gala Montes y Alana es la que más polémica ha generado en Supernova: Orígenes por todas las declaraciones que han realizado.

Y es que Alana recordó algunas de las polémicas que ha enfrentado Gala Montes, incluso la pelea que tuvo con Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2024.

Gala Montes no se ha quedado callada y también ha atacado a Alana, dejando en claro que dará todo en su pelea.

Sin embargo, Alana parte como la gran favorita luego de que ha peleado sobre el ring cuatro veces, manteniéndose invicta.

A lo largo de sus combates, Alana muestra una gran agilidad y es que incluso se ha enfrentado a personas más altas que ella.

Por su parte Gala Montes cuenta con una gran fortaleza, aunque no cuenta con experiencia en el ring.

Hasta el momento la balanza se ha inclinado a Alana, quien parte como favorita para ganar la pelea contra Gala Montes en Supernova: Orígenes.