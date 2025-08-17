Este 17 de agosto se llevará a cabo Supernova: Orígenes, el evento de boxeo amateur donde tendremos la esperada pelea entre Gala Montes vs Alana Flores.
Obviamente debido a su impacto mediático, la pelea entre Gala Montes vs Alana Flores será el estelar de Supernova: Orígenes; aquí te daremos toda la información al respecto.
¿A qué hora es la pelea de Gala Montes vs Alana Flores en Supernova: Orígenes?
De acuerdo con la información oficial de Supernova: Orígenes, la pelea entre Gala Montes vs Alana Flores se llevará a cabo este 17 de agosto a las 10:30 p.m.
Como ya mencionamos, la pelea entre Gala Montes vs Alana Flores será el estelar de Supernova: Orígenes, debido a todo el impacto y construcción que ha tenido este combate en las últimas semanas.
Este es el horario oficial de todas la peleas de este 17 de agosto:
- 5:00 p.m. - Pre-Show
- 6:00 p.m. - Inicio Supernova: Orígenes
- 6:15 p.m. - Alan Arrieta
- 6:30 p.m. - Luis “Pride” vs Shelao
- 7:00 p.m. - Xavi
- 7:30 p.m - Mercedes Roa vs Milica
- 8:00 p.m. - Christian Nodal
- 8:30 p.m. - Westcol vs Mario Bautista
- 9:00 p.m. - Gabito Ballesteros
- 9:30 p.m. - Franco Escamilla vs El Escorpión Dorado
- 10:00 p.m - María Becerra
- 10:30 p.m. - Alana vs Gala Montes
¿Dónde ver la pelea de Gala Montes vs Alana Flores en Supernova: Orígenes?
La pelea entre Gala Montes vs Alana Flores, así como todo el evento de Supernova: Orígenes, se podrá ver en los siguientes canales:
- https://www.twitch.tv/supernovaboxing
- https://www.youtube.com/@supernovaboxing
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61574504728705
- https://www.tiktok.com/@supernovaboxing?lang=es
Toma en cuenta que la transmisión como tal empezará hasta las 6:00 p.m., solo los asistentes al Palacio de los Deportes podrán ver el Pre-Show de Supernova: Orígenes.
En cuanto a la pelea de Gala Montes vs Alana Flores, aunque está pactada para las 10:30 p.m., podría atrasarse o adelantarse, dependiendo del resultado de los otros combates, si estos se alargan o acortan.
Aún así, si vas a ver toda la transmisión, ve preparándote porque serían alrededor de 5 horas de evento.
Con información de Supernova: Orígenes.