Este 17 de agosto se llevará a cabo Supernova: Orígenes, el evento de boxeo amateur donde tendremos la esperada pelea entre Gala Montes vs Alana Flores.

Obviamente debido a su impacto mediático, la pelea entre Gala Montes vs Alana Flores será el estelar de Supernova: Orígenes; aquí te daremos toda la información al respecto.

Gala Montes contra Alana en Supernova: Orígenes (@supernovaboxing)

¿A qué hora es la pelea de Gala Montes vs Alana Flores en Supernova: Orígenes?

De acuerdo con la información oficial de Supernova: Orígenes, la pelea entre Gala Montes vs Alana Flores se llevará a cabo este 17 de agosto a las 10:30 p.m.

Como ya mencionamos, la pelea entre Gala Montes vs Alana Flores será el estelar de Supernova: Orígenes, debido a todo el impacto y construcción que ha tenido este combate en las últimas semanas.

Este es el horario oficial de todas la peleas de este 17 de agosto:

5:00 p.m. - Pre-Show

6:00 p.m. - Inicio Supernova: Orígenes

6:15 p.m. - Alan Arrieta

6:30 p.m. - Luis “Pride” vs Shelao

7:00 p.m. - Xavi

7:30 p.m - Mercedes Roa vs Milica

8:00 p.m. - Christian Nodal

8:30 p.m. - Westcol vs Mario Bautista

9:00 p.m. - Gabito Ballesteros

9:30 p.m. - Franco Escamilla vs El Escorpión Dorado

10:00 p.m - María Becerra

10:30 p.m. - Alana vs Gala Montes

¿Dónde ver la pelea de Gala Montes vs Alana Flores en Supernova: Orígenes?

La pelea entre Gala Montes vs Alana Flores, así como todo el evento de Supernova: Orígenes, se podrá ver en los siguientes canales:

https://www.twitch.tv/supernovaboxing

https://www.youtube.com/@supernovaboxing

https://www.facebook.com/profile.php?id=61574504728705

https://www.tiktok.com/@supernovaboxing?lang=es

Toma en cuenta que la transmisión como tal empezará hasta las 6:00 p.m., solo los asistentes al Palacio de los Deportes podrán ver el Pre-Show de Supernova: Orígenes.

En cuanto a la pelea de Gala Montes vs Alana Flores, aunque está pactada para las 10:30 p.m., podría atrasarse o adelantarse, dependiendo del resultado de los otros combates, si estos se alargan o acortan.

Aún así, si vas a ver toda la transmisión, ve preparándote porque serían alrededor de 5 horas de evento.

Gala Montes vs Alana Flores en Supernova Strickers Orígenes (Instagram supernovaboxing / Instagram supernovaboxing)

Con información de Supernova: Orígenes.