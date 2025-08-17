¿Westcol -de 24 años de edad- apuesta su cabellera contra Mario Bautista? Esto pasó en la ceremonia de pesaje por su pelea de Supernova: Orígenes.

A unas horas de que se suban al ring, Westcol y Mario Bautista -de 29 años de edad- aumentan su apuesta y uno de los dos perderá la cabellera tras su pelea.

Westcol y Mario Bautista apuestan su cabellera en pelea de Supernova: Orígenes

El domingo 17 de agosto, el Palacio de los Deportes será el escenario para los enfrentamientos que tendrán lugar por el Supernova: Orígenes.

Mario Bautista y Westcol pelearán en el Supernova: Orígenes (Instagram/@supernovaboxing)

Una de las peleas más esperadas, es la de Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, y Mario Bautista.

Sin embargo, Westcol y Mario Bautista decidieron llevar su pelea de Supernova: Orígenes más allá al apostar su cabellera.

Fue durante la ceremonia de pesaje que Westcol y Mario Bautista acordaron que el perdedor deberá de estar pelón.

Se trata de una apuesta que ya se había manejado, pero Westcol se mostró inseguro y es que reveló que no quería subir al ring con una presión extra.

“Yo siento que el apostar el cabello es subirme al ring con un nervio que no quiero tener, yo quiero estar tranquilo ese día y disfrutármelo” Westcol

Incluso Westcol destacó que Mario Bautista no tenía ningún problema porque luce muy bien, sin embargo, él no se vería bien sin cabellera.

“Yo le dije que apostáramos un carro, ese marica con esa cara que tiene se calvea y queda melo, yo me calveo y quedo como una pelota de ping pong, yo no me puedo calvear” Westcol

Ante la presión por tener otra apuesta, Westcol terminó aceptando la idea de que el perdedor se tenía que rapar.

Sin embargo, Westcol incluyó al presentador Berth Oh en la apuesta y él también tendrá que perder la cabellera o rasurarse dependiendo de quién pierda.

“Yo sí pierdo me calveo, pero usted también se calvea” Westcol

Y es que el youtuber Berth Oh destacó que si aceptaba a entrar a la apuesta con ellos.

“Si pierde Mario Bautista me calveo, si pierde Westcol me quito bigote y barba” Berth Oh

Berth Oh quería que perdieran la cabellera en el ring, después de que se anunciará al ganador, pero no le pareció a Westcol y Mario Bautista.

Al final quedó que será en el camerino donde perderán la cabellera y será parte de la transmisión de Supernova: Orígenes.

No solo perderán su cabellera, Westcol y Mario Bautista subirán a su pelea de Supernova: Orígenes sin careta

Cabe recordar que no es la primera vez que Westcol y Mario Bautista llevan su pela en Supernova: Orígenes más allá.

Y es que Westcol le propuso a Mario Bautista que su pelea en Supernova: Orígenes fuera sin careta.

Algo que Mario Bautista lo pensó muy bien y es que al no ser boxeadores sabe que se estarían arriesgando mucho.

Sin embargo, Mario Bautista decidió aceptar por lo que él y Westcol estarán peleando en el Supernova: Orígenes sin careta.

A solo unas horas de su pelea en Supernova: Orígenes, Westcol y Mario Bautista se mostraron confiados de que ofrecerán un buen espectáculo.

Y es que aunque Mario Bautista es más alto y llegó con un peso menor, Westcol consideró que estas diferencias no serán tan significativas en el ring.

Cabe recordar que Supernova: Orígenes se llevará a cabo este domingo 17 de agosto a partir de las 17:00 horas en el Palacio de los Deportes.