Alana Flores se robó las miradas en su paso por la alfombra de Supernova: Orígenes con un outfit que dejó a todos boquiabiertos.

Y es que, la influencer de 24 años de edad apareció con un impactante conjunto hecho nada más ni nada menos que con costales de boxeo.

Así, Alana Flores demostró que su talento no se limita al cuadrilátero y los videojuegos, pues también es toda una fashionista.

Alana Flores y su outfit hecho con costales de boxeo (@alanafloresf / X)

Alana Flores y su impactante outfit hecho con costales de boxeo, que mezcló box y moda

Alana Flores no solo llegó vestida para pelear en Supernova: Orígenes, también lo hizo para imponer moda, con un look que mezcló boxeo, elegancia y actitud.

¿En qué consistió? Alana Flores apareció luciendo un short negro por debajo de una falda negra con aplicaciones blancas y estoperoles.

En la parte de arriba, usó un top del mismo estilo, junto con guantes y collar, también de estoperoles, que hicieron de su entrada uno de las más comentadas de Supernova: Orígenes.

Alana Flores y su outfit hecho con costales de boxeo (Especial)

Días antes del combate, Alana Flores confesó en su cuenta de X que sus atuendos siempre buscan representar algo de México y también, contar una historia.

Esta vez, Alana Flores eligió “algo que me inspirara y me encantara a mí”, según señaló en una publicación de X.

El conjunto fue confeccionado con costales de boxeo reciclados, una apuesta creativa y muy audaz, que fusionó deporte y diseño.

Sus seguidores en redes sociales estallaron en elogios, con comentarios como: “icónica” y “la reina del ring y del estilo”.

¿A qué hora peleará Alana Flores vs Gala Montes en Supernova: Orígenes?

La pelea entre Alana Flores y Gala Montes -de 24 años de edad- se celebrará este domingo 17 de agosto en punto de las 22:30 horas, en el Palacio de los Deportes.

Alana Flores llega invicta, tras su victoria sobre la española Ari Geli, en La Velada del Año 5, de Ibai Llanos.

En tanto, Gala Montes debuta con ventaja física: 13 kilos más y 19 cm de diferencia. ¿Quién resultará victoriosa?

Las apuestas favorecen a Alana Flores, pero Gala Montes promete “apendejarla con los golpes”.