El pasado domingo 17 de agosto , se llevó a cabo la pelea entre Gala Montes de 25 años de edad, y Alana Flores de 24 años, pero la actriz y cantante se llevó una ola de abucheos en Supernova: Orígenes.

Durante la noche de Supernova: Orígenes del pasado 17 de agosto, ocurrieron varias cosas que han estado causando revuelo en redes:

Alana Flores le ganó a Gala Montes

Franco Escamilla le ganó al Escorpión Dorado

David Faitlson fue abucheado

Estas últimas dos dieron de qué hablar en las redes sociales pues David Faitelson no se quedó callado ante sus abucheos e incluso saludó a los asistentes en Supernova: Orígenes.

Sin embargo, Gala Montes comenzó a ser abucheada incluso antes de su pelea con Alana Flores.

Y es que en los videos de redes sociales que han subido quienes estuvieron en el Supernova: Orígenes, revelan como desde el anuncio de Gala Montes, la actriz empezó a ser abucheada.

Tanto que incluso los abucheos a Gala Montes, parecieran ser mayores que los que recibió David Faitelson.

Gala Montes pierde contra Alana Flores en Supernova: Orígenes

Después de mucha espera y de varias cosas que se dijeron Gala Montes y Alana Flores, esta última resultó ser la ganadora.

La victoria de Alana Flores frente a Gala Montes, se decidió por decisión unánime en Supernova: Orígenes, haciendo de la streamer la ganadora absoluta de la noche.

Y como era de esperarse, el triunfo de Alana Flores no pasó desapercibido pues no solo Gala Montes se llevó abucheos antes de su pelea con la streamer.

Sino que en redes sociales todos celebraron la victoria de Alana Flores frente a Gala Montes en el Supernova: Orígenes.