David Faitelson -de 56 años de edad- no fue el favorito de Supernova: Orígenes 2025, llevándose abucheos y el apodo de “contreras”.

Luego de la presentación musical de Christian Nodal -de 26 años de edad- David Faitelson habló de Ángela Aguilar y al público no le gustaron sus palabras.

David Faitelson habla de Ángela Aguilar en Supernova: Orígenes 2025 y lo llaman “contreras”

David Faitelson no tuvo suficiente con los abucheos en Supernova: Orígenes 2025, pues hasta de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- se atrevió a hablar.

Apenas Christian Nodal se bajaba del escenario, David Faitelson soltó su opinión: “A mi me gusta más la música de su esposa”.

Para nadie es un secreto que Ángela Aguilar es siempre tema de conversación y no por cuestiones positivas.

Por lo que los asistentes a Supernova: Orígenes 2025 y quienes veían la transmisión, abuchearon aún más al comentarista deportivo.

“¿Desde cuándo en este país decir lo que dices es un delito?”, preguntó David Faitelson cuando La Cotorrisa lo enfrentó por su declaración.

“Es el contreras”, dijo Slobotzky de La Cotorrisa y todos en Supernova: Orígenes 2025 coincidieron con él.

Supernova: Orígenes

¿Por qué abuchearon a David Faitelson en Supernova: Orígenes 2025? Esto pasó

Supernova: Orígenes 2025 aún ni empezaba y David Faitelson ya era el más funado del evento, solo después de Gala Montes.

Tal como pasó con la cantante y actriz, David Faitelson fue muy criticado en redes por sus palabras alrededor de Supernova: Orígenes 2025.

Primero, por ser “el único en el Palacio de los Deportes” —según sus propias palabras— apostando a favor de Gala Montes.

Luego, por decir que prefería la música de Ángela Aguilar frente a la de Christian Nodal , artista invitado a Supernova: Orígenes 2025.

Más de una vez, los abucheos ahogaron las palabras del comentarista deportivo, sin importar qué opinión expresara sobre o no del evento.

Pese al hate recibido presencial y en redes sociales, David Faitelson agredeció la invitación a Supernova: Orígenes 2025 y le envió un saludo a todos por igual.