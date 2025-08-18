Christian Nodal se presentó en Supernova: Orígenes, el evento que encendió el Palacio de los Deportes el domingo 17 de agosto.

¿Cómo lo recibieron en Supernova: Orígenes tras su reciente entrevista con Adela Micha, donde habló de Cazzu, Ángela Aguilar y su hija Inti.

El público reaccionó a la presencia de Christian Nodal con una mezcla de ovaciones, pero también de abucheos, entre los que se dejó oír el nombre de Cazzu.

Christian Nodal (Christian Nodal 'X' @nodal)

Christian Nodal se presenta en Supernova: Orígenes, entre aplausos y gritos de “Team Cazzu”

Miles de asistentes celebraron la presencia de Christian Nodal, coreando himnos como Acá entre nos y Ya no somos ni seremos.

Sin embargo, el público que no simpatiza con Christian Nodal también se hizo escuchar con fuerza, gritando el nombre de Cazzu, su expareja y madre de su hija Inti.

Los gritos en apoyo a la rapera de 31 años de edad no solo se escucharon en la el Palacio de los Deportes.

¿Quieres ver a Christian Nodal conmigo?



*Enviar whats#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/6ylOv2EoxM — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 18, 2025

También se replicaron en las transmisiones por YouTube y otras plataformas, donde los comentarios se llenaron de palabras de apoyo a Cazzu y de desprecio para el cantante.

Christian Nodal lució serio durante sus primeros minutos sobre el escenario, pero conforme avanzó su actuación, se mostró más desenvuelto.

Fue así que, cuando todos pensaban que su actuación había terminado, Christian Nodal accedió a cantar a capella una canción que el público le pedía: Adiós amor.

Christian Nodal reaviva la polémica tras su entrevista con Adela Micha

Días antes, en entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube, Christian Nodal confesó que sólo 5 días después de haber terminado con Cazzu, empezó su noviazgo con Ángela Aguilar.

La relación avanzó con tanta rapidez que el 29 de mayo se casó con la hija de Pepe Aguilar.

En la entrevista, el cantante también pidió disculpas a Cazzu, si es que llegó a sentirse lastimada, pero insistió en decir que todo lo hizo bien y que no le fue infiel a la argentina.

Usuarios en X funaron al cantante, con memes, burlas y una ola de comentarios negativos, afirmando que sus declaraciones lejos de limpiar su imagen, la han enlodado más.

En tanto, periodistas de espectáculos coinciden en señalar que la carrera de Christian Nodal está en un punto crítico, aunque la respuesta del público en Supernova: Orígenes mostraría que no todo está perdido.